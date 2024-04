Final explicado de ‘Pared con pared’, la película de Aitana en Netflix

El pasado viernes 12 de abril se estrenó la primera película con Aitana como protagonista. Pared con pared ya se ha estrenado en Netflix y está dando mucho de qué hablar. Esta película es la versión española de Un peu, beaucoup, aveuglément, una película francesa de 2015. Desde la salida de la ex «triunfita» de la academia de OT 2017, la joven está disparando todas las facetas de su carrera artística, ahora con su segundo trabajo como actriz.

La serie llegó a ocupar el puesto número uno en la lista de títulos populares de Netflix en nuestro país. Los fans de la cantante están encantados con el estreno de la producción, ya que todo lo que sea contenido de la artista es bien recibido para ellos, aunque ya la pudieron ver como actriz en su serie de Disney+, La Última. Aún así, la serie ha estado rodeada de una polémica por la similitud de su trama con la vida de Ana Guerra, ya que ella misma tuvo una «guerra vecinal» por su pasión por el piano.

La vida da muchas vueltas y a ellos les ha puesto #ParedConPared, la película con Aitana y Fernando Guallar, ya está disponible pic.twitter.com/t3PanRcqS9 — Netflix España (@NetflixES) April 12, 2024

Pared con pared trata de la vida de Valentina, que tras romper su relación con Óscar, interpretado por Miguel Ángel Muñoz, se muda a un piso mientras prepara una audición. La joven pianista practica día y noche con su piano, algo que su vecino no soporta, ya que necesita silencio absoluto para concentrarse. Y es que los dos protagonistas están separados por una fina pared y se escucha todo, aunque esto acaba uniéndolos.

El final explicado de Pared con pared

Estar separados por una pared ha llevado a que David y Valentina tengan varios malentendidos, como a raíz de la visita del ex novio de la pianista a su piso o que la prima de la joven mantuviera relaciones sexuales en el piso, el vecino decide romper la relación que estaban forjando a través de la pared.

Es por esto que la joven, indignada, decide ir al piso de su prima para pasar la noche antes de su audición y David decide desenterrar todos los recuerdos con su pareja que falleció hace 3 años. Además se reúne con su amigo Nacho que le convence de ir a ver la audición de Valentina.

En bucle con ‘Cuándo será’, la 🎹🎵🎶 canción 🎶🎵🎹 de Aitana para #ParedConPared pic.twitter.com/FalyyhCWOe — Netflix España (@NetflixES) April 14, 2024

La joven interpretó la pieza de Beethoven que le tocaba frente al jurado, su familia y su ex novio cuando apareció su vecino entre bastidores. Cuando el jurado dio su audición por finalizada, ella no estuvo de acuerdo y decidió interpretar una de sus canciones propias cantando con el piano. Una de las juezas se acerca Valentina a darle el contacto de un productor para que pudiera cumplir su sueño aunque no había aprobado la audición.

Finalmente, Valentina fue a su piso para hablar con David a través de la pared y él le dice que le gustaría acompañarle con su vida en lugar de interferir en ella, promesa que sellan con un romántico beso.