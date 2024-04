El vecino de Ana Guerra reclama a Netflix los derechos de la película de Aitana Ocaña: «Abierto a negociar»

El pasado viernes 12 de abril salió a la luz la primera película que tiene a Aitana como protagonista. Y es que el proyecto de Netflix Pared con pared ha sido objeto de mucha polémica a raíz del parecido de la historia con el momento viral de Ana Guerra con su vecino, que se quejó en redes sociales de que la cantante no paraba de tocar el piano y molestarle.

Y es que, a raíz del estreno de esta película, el que fue vecino de la ex «triunfita» ha hecho un hilo de X (antes Twitter) donde explica las cinco similitudes más grandes entre la película y su incidente con Ana Guerra.

La vida da muchas vueltas y a ellos les ha puesto #ParedConPared, la película con Aitana y Fernando Guallar, ya está disponible pic.twitter.com/t3PanRcqS9 — Netflix España (@NetflixES) April 12, 2024

Para entender esta trama hay que retroceder hasta 2021, en el que Jalal, que vivía pared con pared con la cantante de Ni la hora, subió un vídeo a lo que en aquel momento era Twitter en el que se quejaba de que su vecina no dejaba de tocar el piano y que así no podía trabajar: «¿Cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo voy a hablar con clientes? No quiero escuchar a Ana Guerra todo el día», decía mientras se escuchaba a la cantante tocar el piano y cantando de fondo. Este vídeo se viralizó en las redes sociales y ahora es una gran anécdota para la cantante.

Sin embargo, ahora es una anécdota para el vecino, que ha querido explicar que la trama de Pared con pared, en la que la pianista y cantante Valentina no deja de molestar a su vecino con su música, ha podido aprovechar su historia para la producción. «¿Alguna vez has sentido que una película te resulta extrañamente familiar?», comenzaba diciendo en su publicación. «¡Acompáñame en este hilo donde revelo cómo Netflix podría haber usado MI vida real como marketing para su película Pared con Pared! 5 pruebas y la última, te vas a flipar!».

Antes de juzgar, intenta vivir, trabajar o so descansar mientras estás en tu casa y hay alguien cantando así! No jugáis si no estáis viviendo lo que vivo! No quiero hacer ningún daño solo que creo que tengo la opción de no escuchar a Ana Guerra cuando quiera! pic.twitter.com/4uIMCXYre9 — El Vecino 🇵🇸🍉 (@Jalalmaher1983) November 16, 2021

En el primero ponía como cuando Netflix anunció el inicio de rodaje de la película habló de «la historia de una joven pianista y su antipático vecino que necesita silencio absoluta para trabajar». El vecino de la cantante decía que «¡El verdadero problema era solo una pared delgada! ¿Casualidad o copia descarada de mi conocida disputa con una cantante famosa?». En la segunda «prueba» hablaba de como el personaje de Fernando Guallar, que interpreta al vecino en la producción, tiene un gato y gafas, al igual que Jalal.

En a tercera hace una observación interesante: la ex pareja de Valentina en la serie es interpretado por Miguel Ángel Muñoz, que también es casualmente la ex pareja de Ana Guerra: «Aquí se pone más interesante: el ex de Aitana en la peli es el mismo ex de la cantante con la que tuve mi guerra vecinal! Demasiadas coincidencias… ¿no creen?».

¿Alguna vez has sentido que una película te resulta extrañamente familiar? ¡Acompáñame en este hilo donde revelo cómo @netflixes podría haber usado MI vida real como marketing para su película Pared con Pared! 5 pruebas y la última, te vas a flipar! #Netflix #DramaVecinal pic.twitter.com/HNYB7xI2KB — El Vecino 🇵🇸🍉 (@Jalalmaher1983) April 14, 2024

Después, habla de que Fernando Guallar dice en un vídeo promocional de la película «mi vecina no para de tocar el piano», que, como Jalal apunta en X, es «exactamente lo mismo que mi problema con mi ex-vecina y es lo que dijo Emilio Pineda en Madrid Directo cuando mi historia salió a la luz. Pero ¡eso nunca sucede en la película! «. También señalaba que si escribe «Ana Guerra» en el buscador de Netflix, casualmente el único resultado que aparece es la película de Aitana.

El vecino ha hecho un llamamiento a Netflix señalando que está abierto a una negociación para que usen su historia en la publicidad de Pared con pared.