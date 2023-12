Un ex concursante de ‘OT’ anuncia su retirada de la música: «Me voy a despedir»

La nueva edición de OT ha llegado pisando fuerte, de eso no cabe duda. Recientemente, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los ex concursantes del formato, quien acudió para saludarles y dar un importante comunicado. Un regreso a la Academia donde Dave Zulueta no dejó indiferente a nadie.

El artista formó parte del talent show en la pasada edición del 2018. Sin embargo, en la industria musical no todo es color de rosas. Una situación muy compleja que el joven de 25 años ha querido tratar frente a los nuevos «triunfitos» para que estén preparados a lo que se les viene próximamente.

«Este es el punto álgido. Luego hay una suerte que un 1 % de nosotros lo consigue que es subir, pero esto es algo que cuesta mucho remontar. No dura para siempre. Todo lo que sube baja y cuando baja, baja bien y uno no está preparado», comenzó explicando. Fue entonces cuando Dave sorprendió al anunciar su retirada de la música.

«Vengo a anunciar que me voy, me retiro, dejo la música, el teatro y dejo el arte. Lo tengo que dejar porque siento que estoy desenamorándome y en una profesión vocacional como esta es muy necesaria la ilusión», dijo. Unas declaraciones que causaron una auténtica conmoción entre los concursantes de OT 2023.

«Y tengo que pagar mi casa y mis cosas. Decido irme yo, que no me echen, no agonizar. Irme en un momento que la carrera puede ir para arriba o para abajo. Me voy a despedir, no sé durante cuánto tiempo», señaló el artista. El final de una bonita etapa que Dave ha querido cerrar de la misma manera que comenzó, en la Academia de OT.