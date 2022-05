‘Eurovisión 2022’ ya es una realidad. El certamen que se celebra en Turín y que es uno de los más esperados de los últimos años no está decepcionando en absoluto. Este martes 10 de mayo hemos podido disfrutar de la primera de las dos semifinales, por lo que hemos conocido a los 10 primeros participantes que, junto al Big Five, participarán en la Gran Final.

La primera en actuar fue Ronela, representante de Albania en ‘Eurovisión 2022’. La joven no dejó absolutamente indiferente a nadie, al igual que ocurrió con el resto de participantes hasta llegar a Rosa Linn la apuesta de Armenia. Todos ellos han sabido dar lo mejor de sí mismos, conscientes de lo que se estaban jugando.

Por ese mismo motivo, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a esas propuestas que se han ganado a pulso el volver a actuar. En esta ocasión, lo harán en la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’ que tendrá lugar el próximo sábado 14 de mayo.

Como suele ocurrir en este tipo de ocasiones, ha habido sorpresas en cuanto a los clasificados. Y es que algunos favoritos se han quedado a las puertas de hacer su sueño realidad. Así pues, ¿cuáles son las propuestas que han logrado colarse en la Gran Final? ¡Es hora de descubrirlos!

Here’s the 10 qualifiers from the First Semi-Final! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/qxqezFuY9g

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022