‘Eurovisión 2022’ es, sin lugar a dudas, uno de los eventos musicales más esperados del año. Ya queda menos para ver cómo da comienzo este certamen que se va a celebrar en el mes de mayo en la ciudad italiana de Turín. El próximo 14 de mayo, en la Gran Final, descubriremos qué país recoge el testigo de Italia tras la victoria de Måneskin en ‘Eurovisión 2021’. ¡O si el país anfitrión resulta, de nuevo, ganador!

Después de mucha espera, la UER por fin ha dado más detalles de la venta de entradas para poder disfrutar de ‘Eurovisión 2022’ en directo. Y es que, finalmente, el jueves 7 de abril es el día elegido para que comience la venta de tickets. La RAI, televisión pública italiana, ha tardado en compartir esta información hasta el último momento.

¿La razón? Estar pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus. Es más, con la relajación de las restricciones que está prevista para el mes de abril, el aforo del Pala Alpitour de Turín podría llegar a ser superior a ese 65% que se anunció hace unas semanas. Tanto es así que podría llegar al 100%.

#TicketsOfBeauty for all the Eurovision Song Contest 2022 shows will go on sale next Thursday 7 April! 🤩

Lo cierto es que la RAI siempre ha dejado claro que su objetivo es celebrar ‘Eurovisión 2022’ con el aforo al 100%. De ahí que hayan tardado tanto en poner una fecha para que comience la venta de entradas. ¡No todo queda ahí! Y es que la gran mayoría de acreditaciones de prensa están pendientes de ser aprobadas, básicamente por el mismo motivo.

Esta noticia ha llegado de la mano de la confirmación del orden de actuación de las dos semifinales de ‘Eurovisión 2022’. Aunque no se saben muchos más detalles en cuanto a los precios de las entradas de cada gala, sí que se sabe que se pondrán a la venta a través de la plataforma TicketOne.

Esta edición, una de las más esperadas de los últimos tiempos, tendrá lugar en el Pala Alpitour de Turín, que tiene una capacidad de 18.000 espectadores. La primera semifinal se llevará a cabo el martes 10 de mayo mientras que la segunda será el jueves 12 de mayo. La Gran Final, por su parte, será el 14 de mayo. Ahí sabremos qué artista recogerá el testigo de Måneskin tras arrasar en Róterdam con ‘Zitti e buoni’.

Por si fuera poco, también sabemos que Alessandro Cattelan, Mika y Laura Pausini van a ser los presentadores de ‘Eurovisión 2022’. En cuanto a la Eurovillage, la RAI ha confirmado que la sede será el Parco del Valentino, uno de los rincones más sorprendentes que podemos encontrar en la ciudad de Turín. ¡Qué ganas!

The Running Order for the Eurovision Song Contest 2022 Semi-Finals is out!

Albania 🇦🇱 opens the 1st Semi-Final and the Czech Republic 🇨🇿 turn off the lights at the 2nd Semi!

➡️ Full list: https://t.co/FA22PakkiO

-#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/bPC8mXxrlY

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 29, 2022