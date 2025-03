‘Equipo de investigación’ destapa la verdad de un negocio que mueve 3.800 millones de euros

Tras poder hablar con las monjas de Belorado, Equipo de investigación retomará esta noche dos reportajes que ya realizó Alberto Chicote en los años 2018 y 2023, por lo que se hablará de alimentación, aunque no se trata de nada de lo que ocurre en restaurantes. Gloria Serra y los suyos viajarán hasta diferentes comunidades autónomas para comprobar si, años después de aquellos reportajes, las cosas han cambiado o siguen igual. El reportaje se podrá ver, como es habitual cada viernes, a partir de las 22:30 h, una menos en Canarias.

Parte del equipo se ha trasladado hasta Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía para reflejar un fenómeno imparable: la llamada línea fría, es decir, los menús elaborados en cocinas externas, que mueve en España 3.800 millones de euros anuales. Menús de la vergüenza, así se titula el reportaje de esta semana, en el que descubrirán qué se come y en qué condiciones llega a las residencias de nuestros mayores.

No hay que irse demasiado lejos, en concreto hasta 2023, para comprobar que el chef ya colaboró en el programa Hablando en plata, una serie de especiales dedicados a los mayores, que emitió Antena 3. Sonsoles Ónega presentaba el espacio, que contaba con un reportaje del cocinero, que visitó residencias y centros de día de varios puntos del país.

«No tengo palabras para explicar lo que he visto. Es indignante, es un escándalo, es una vergüenza. Me pregunto qué tiene que pasar para que tomemos conciencia de que esto no puede seguir. Nuestros mayores no se merecen este trato o, mejor dicho, maltrato», fueron las palabras del madrileño.

En Hablando en plata: el escándalo de las residencias descubrió que hay centros que tratan de ahorrar costes a costa de los residentes. «¿Tú crees que alguien puede desayunar, comer, merendar y cenar, en el mejor caso de seis euros?», se preguntaba el chef. «Hay gente que por desgracia come un sándwich de medio pelo, una salchicha, dos sardinas de lata como pescado dentro de una dieta», aseguraba en una entrevista en El Hormiguero.

En este nuevo reportaje, el equipo capitaneado por Gloria Serra comprobará que las cosas no han cambiado y que la comida en las residencias, al menos en algunas, sigue siendo muy deficiente.

