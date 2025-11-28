‘Equipo de investigación’ destapa hoy el lado oscuro del negocio que mueve 125 millones de paquetes

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Equipo de investigación se ha convertido en uno de los programas de investigación que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es evidente que todo el equipo, capitaneado por Gloria Serra, hace un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender a los espectadores, con reportajes sorprendentes y con los que se descubren muchos secretos. Un claro ejemplo lo encontramos en el que se emitió la semana pasada, donde pusieron rumbo a Corea del Sur para dar a conocer todos los detalles sobre esa curiosa estrategia de estado diseñada «para conquistar el mundo». Así pues, es el momento perfecto para descubrir el reportaje de Equipo de investigación que se va a emitir hoy, viernes 28 de noviembre, a partir de las 22:30 horas en laSexta.

El objetivo de Gloria Serra y los suyos en esta nueva entrega, titulada La trastienda del Black Friday, es desvelar esa cara B de esta semana, considerada como la de mayor consumo del año y que, a su vez, mayor estrés genera para el sistema de reparto. En este análisis de la cara B del Black Friday, los espectadores van a ser testigos de cómo los reporteros de Equipo de investigación van a tener la oportunidad de acceder al interior de una de las mayores plataformas logísticas que tenemos en nuestro país. En este lugar, miles de paquetes se clasifican sin descanso, en largas jornadas que comienzan de madrugada. Gracias a este reportaje, veremos cómo se gestiona un modelo que está perfectamente diseñado para poder enviar millones de pedidos en tan sólo 24 horas, pero también qué sucede cuando ese entramado falla.

Lejos de que todo quede ahí, los periodistas se centrarán en el tramo final de la entrega, en la que podemos encontrar una red paralela y prácticamente invisible, como son los conocidos como andarines. Estos repartidores sin contrato y que trabajan en negro, son reclutados por autónomos en este tipo de épocas de compras masivas, cuando no se puede llegar a asumir esa gran cantidad de paquetes.

De esta forma, gracias a este reportaje, se podrá ver cómo utilizan diversas zonas como son polígonos, trasteros e, incluso, parques para clasificar la mercancía en el suelo, y desde donde la distribuyen por los diferentes códigos postales. Así pues, mostrarán ese sistema al margen de la ley que podría llegar a explicar, en cierta manera, por qué algunos envíos jamás llegan a su destino.

A su vez, en esta entrega, se dará a conocer un fenómeno que está en auge, como es el de las empresas que compran palés de paquetes perdidos o devueltos y que revenden sin ningún tipo de control en plataformas como TikTok. En La trastienda del Black Friday nos hará ser testigos del verdadero impacto de un modelo que está basado en dos elementos fundamentales: la velocidad y el bajo coste.

Todo ello contando con la presión cada vez más creciente de los repartidores, puntos de recogida que se han convertido en improvisados almacenes y personas que denuncian entregas ficticias. No te pierdas el nuevo reportaje de Equipo de investigación esta noche, a partir de las 22:30 horas, en laSexta.