Benidorm Fest, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los certámenes musicales más exitosos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Su primera edición se celebró en 2022, resultando ganadora Chanel con su SloMo. Desde entonces, cada año, hemos podido disfrutar de este festival tan sumamente sorprendente y espectacular. En poco más de un mes, podremos disfrutar de la cuarta edición que contará con otros tantos participantes que lucharán por llevarse el Micrófono de Bronce y, por ende, el pase directo a Basilea para representar a España en Eurovisión 2025. La primera semifinal de la cuarta edición de Benidorm Fest se celebrará el martes 28 de enero de 2025, mientras que la segunda y última semifinal será el 30 de enero. Los concursantes que se clasifiquen en ambos días pasarán a la Gran Final que se llevará a cabo el sábado 1 de febrero.

Será entonces cuando conozcamos el nombre no solamente de nuestro próximo representante en Eurovisión, sino también el que recoge el testigo de Nebulossa como vencedores de Benidorm Fest. Porque, con el paso del tiempo, este certamen ha ido cogiendo forma y adquiriendo muchísima relevancia por sí solo, a nivel internacional. Es más, cada vez son más los seguidores de Eurovisión de todo el mundo que se reservan esa semana para viajar hasta Benidorm y vivir, de una forma increíble, este concurso musical tan especial. Por ende, cada vez son más los que no dudan en hacer hasta lo imposible para tratar de vivir cada una de las tras galas desde el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, recinto que lleva acogiendo el festival desde su primera edición en 2022. Si quieres ser uno de ellos, no dudes en apuntar estas fechas y estos datos para que no te quedes sin tu entrada.

Cuándo salen a la venta las entradas para el Benidorm Fest 2025

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este año la venta de entradas se va a hacer de forma escalonada. Es decir, un día se podrán comprar entradas para la primera semifinal, otro día será para la segunda y, en un tercer día, se podrán adquirir los tickets para disfrutar de la Gran Final en directo.

Las fechas y horas son las siguientes: 9 de diciembre a las 11:00 horas se podrán comprar las entradas para la primera semifinal, que será el 28 de enero de 2025. El próximo 11 de diciembre, también a las 11:00 horas, se podrán adquirir los tickets para la segunda semifinal (30 de enero de 2025) y, por último, las entradas para la Gran Final de Benidorm Fest 2025 (1 de febrero de 2025) estarán disponibles a partir del 13 de diciembre a las 11:00 horas.

Dónde y cómo comprar las entradas para el Benidorm Fest 2025

Al igual que ocurrió en la edición de 2024, en la que Nebulossa obtuvo el Micrófono de Bronce, las entradas se van a poder adquirir tanto desde la Tienda Oficial de Benidorm Fest (www.tiendabenidormfest.com) como desde www.vivaticket.es. Para cada una de las galas se pondrán a la venta 1.000 entradas y, a su vez, habrá algunas reservadas para personas con movilidad reducida.

Cuánto cuestan las entradas del Benidorm Fest

Este año, tal y como hizo saber María Eizaguirre en la rueda de prensa en la que se presentaron a los 16 candidatos de esta edición, todo el dinero recaudado de las entradas irá destinado a los afectados por la DANA. Los precios serán de 30 euros tanto para la primera como para la segunda semifinal. En la Gran Final, el precio de la entrada será de unos 40 euros.

Una de las grandes novedades de este año, y también con el objetivo de recaudar todo el dinero posible para ayudar a los damnificados por la DANA, es que se va a habilitar una fila 0. Y todo con la firme intención de brindar la posibilidad de aportar su granito de arena a todo aquel que lo desee. Un gesto verdaderamente especial y bonito, qué duda cabe.