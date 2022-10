Emma García desvela la decisión que tomó para que no le afectasen las audiencias

El pasado fin de semana, el nuevo programa presentado por Emma García, Fiesta, dedicó una parte de la tarde a hablar de los comunicadores españoles que pasaron de ser los más destacados del país, a dejar de gozar de esa posición en cero coma. De hecho, hicieron mención de presentadores como Irma Soriano o Carlos Lozano, quienes han experimentado un cambio radical en sus carreras.

«Es algo que no pasa en otras profesiones», señaló Miguel Ángel Nicolás. Por su parte, Alba Carrillo ha señalado que el físico juega un papel muy importante en esta profesión y que la perdida de popularidad puede suponer un fuerte percance psicológico en algunos casos. Un conjunto de declaraciones que llevaron a Emma García a sincerarse y dar su opinión personal según su propia experiencia.

«Tú puedes salir a la calle y que la gente te reconozca, pero sabes que forma parte de tu trabajo. Es vivir en un mundo irreal. Yo siempre pienso que no sé donde voy a estar mañana y eso me mantiene superviva. Tengo una vida personal maravillosa, que es superimportante», comenzó explicando la presentadora.

«Me encanta siempre ser yo y desde que empecé aquí me lo tomé muy en serio, porque de repente hacías un programa y eras la mejor y al día siguiente hacías mal dato y eras la peor. En ese momento dije ‘No, no, Emma, esto no puede ser porque vas a terminar desequilibrada’», agregó reflexionando.

«Entonces dije que ni cuando sacase un buen dato sería la mejor, ni cuando sacase un mal dato sería la peor, simplemente sería yo», confesó. Unas palabras con las que se ganó el aplauso unánime de todo el público presente en el plató. «Eso me ha servido para ir siempre por el mismo camino y siempre intentar mejorar y superarme», añadió.

«Pero, sobre todo, salir de aquí, quitarme los tacones, y decir ‘Esta eres tú’. Cuando vengo aquí también soy yo, pero de otra manera. Estoy preparada porque nunca sé lo que voy a hacer mañana y vivo el presente», sentenció. «¡Estoy preparada para trabajar los fines de semana y los festivos!», ha bromeado la presentadora. Unas palabras que le dedicó al director del programa por el pinganillo antes de continuar con la escaleta del día.