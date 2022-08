Edurne: sorprendente cambio de look en plena gira de conciertos

Edurne ha querido sorprender a sus fans con su nuevo cambio de look. Tras aproximadamente un mes sin haber podido cantar debido a su problema de salud, la artista ha vuelto a los escenarios pisando más fuerte que nunca.

Las celebrities no dejan de sorprendernos. A los cambios de look de Ariana Grande y de Karol G ahora se suma el de Edurne. Y es que la artista ha querido cortarse la melena para volver a cantar en los escenarios, tras el bache por el que ha tenido que pasar este último mes al haberse resentido sus cuerdas vocales.

Edurne ya anunció hace un tiempo por redes sociales que tenía que bajarse de los escenarios debido a su problema de salud: “He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Así que esto, por fin, se ha hecho realidad. Edurne ha vuelto más fuerte que nunca para calmar las ansias que tienen sus seguidores más fieles con su potente voz frente al micrófono. La artista, que tuvo que dejar en stand by su gira, ha parado en su primer destino tras haberse recuperado: A Coruña.

Con un post que la cantante ha subido a su cuenta de Instagram, Edurne nos ha dejado a todos boquiabiertos con su nuevo cambio de look y una sonrisa de oreja a oreja posando junto a una noria. “A Coruña ¡ya estamos por aquí. Retomamos la gira hoy en la Plaza de María Pita a las 22.00h. Mandadme mucha energía, ¡nos vemos ahí!”, ha añadido como pie de foto.

Su post, rápidamente, se ha inundado de comentarios celebrando la vuelta a los escenarios de la artista. Comentarios como el de su compañero de profesión, Dani Martínez, reafirmando: “She’s back”, han puesto en evidencia las ganas que teníamos todos de que la cantante volviese a la carga.

Y es que no hay duda de que Edurne estaba ansiando este momento tanto como nosotros. Es por eso por lo que la madrileña de 36 años ha querido cortar por lo sano y recibirnos con un look de lo más fresco.