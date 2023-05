Ed Sheeran está atravesando un momento delicado. Tras confesar que el 2022 fue uno de los años más difíciles de su vida, el 2023 tampoco ha empezado de la mejor manera para el británico. El artista se siente menospreciado por el proceso legal en el que se ha visto inmerso, amenazando incluso con dejar la música para siempre.

El intérprete continúa inmerso en el Caso Marvin, el juicio por plagio con los herederos de Ed Townsend, músico y productor que creó la canción Let’s Get It On con Marvin Gaye. Los demandantes aseguran que Thinking Out Loud, es una copia de la canción de Gaye publicada en el año 1973, algo que Ed Sheeran niega de manera rotunda.

Ed Sheeran se siente insultado las acusaciones de plagio que ha recibido y asegura haber sufrido una extorsión, pues señala que el experto contratado por los herederos de Ed Townsend alteró su canción para que el análisis cuadrara con la demanda que le ha sido interpuesta.

Ed Sheeran se defiende de todas las acusaciones y explica que muchas de sus canciones están hechos con fragmentos de otras de sus canciones. “Estoy seguro de que muchas de las canciones pop que se escriben hoy en día están construidas sobre unas bases que están al alcance de todos desde cientos de años”, señala.

El enfado del artista británico ha sido tal que le ha llevado a manifestar que no le temblaría el pulso a la hora de tomar una drástica intención, en el caso de que la sentencia sea desfavorable. Ed Sheeran asegura que si pierde el juicio dejará la música, al considerar insultante el menosprecio que está sufriendo como compositor.

«Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien me menosprecie» fue la frase con la que el artista británico concluyó su declaración en el estrado este lunes, según ha publicado MailOnline. Una vez han declarado ambas partes, ahora solo queda conocer el fallo del juez.

When Ed Sheeran took the stand Monday in the copyright trial over his song “Thinking Out Loud,” he played his guitar to make the argument that the inspiration for the song came from Van Morrison, not Marvin Gaye. @jacobsoboroff on the latest. pic.twitter.com/62QOqqPvt7

— TODAY (@TODAYshow) May 2, 2023