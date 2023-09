Duki regresa con ‘Troya’, una canción en la que narra su historia de superación

Duki ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. La estrella argentina de la música a nivel mundial, acaba de presentar su nuevo single, una canción muy esperada por todos sus fans, que ha lanzado bajo el título de Troya, y que ya ha visto la luz en todas las plataformas digitales.

El artista que está a punto de agotar las entradas para su histórico concierto en el Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 8 de junio de 2024, regresa con el último bonus dentro de su álbum Antes de Ameri, que permaneció un total de semanas como el disco más escuchado de Argentina.

De esta forma, con esta canción, la número diez del álbum, cierra el tracklist final, antes de comenzar una nueva etapa en su carrera. Una canción que ha sido producida por Zecca y con la que Duki vuelve a demostrar una vez más su versatilidad como artista.

«Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre, demuestro que soy fuerte si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes», dice la letra del nuevo single de Duki, que bebe de influencias del trap y el house.

Por otro lado, esta canción ha llegado acompañada de un videoclip, que ha sido dirigido por Ballve. «Este disco se escucha entero de principio a fin, está todo conectado, y fue armado con el propósito de que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción», señaló el artista argentino.

Cabe destacar que Duki acaba de cerrar su gira europea donde actuó ante más de 250 mil espectadores, y donde pudo comprobar una vez más la gran legión de seguidores que tiene en España.

Como no sentirme bien con to lo que me da la vida

Hace tiempo que dejé que lo que siento sea mi guia

Ameri es lugar al cual sueño llevarte un día

Una rosa en tu lunar une tu alma con la mía

— duko𓆰𓆪 (@DukiSSJ) September 2, 2023