‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando, y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 15 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 177 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Leo empieza a temer que Julia descubra, finalmente, su identidad.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 178 de ‘Dos vidas’. Viajamos a Río Muni y vemos cómo Patricia trata por todos los medios de que Carmen hable con don Francisco. Quiere que la joven haga que su padre cambie de opinión tras los últimos movimientos realizados.

Carmen, lejos de cumplir con la petición de Patricia, se ha mostrado de lo más orgullosa de su padre. Ya era hora de que tomara las riendas del negocio, por lo que le deja claro que no hará absolutamente nada para impedir que consiga sus objetivos. Un enfrentamiento que, desde luego, no dejará indiferente a nadie.

DIRECTO 🔴| Francisco se está preparando para una lucha frente a frente contra Ventura. ¿Crees que Francisco tiene alguna posibilidad? 😥😥 ➡ https://t.co/8XZO0vvtWv #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/1MMycjdtxy — RTVE Series (@SeriesRTVE) October 15, 2021

Patricia, ante la negativa de Carmen, trata de calmar a Ventura pero él está dispuesto a todo. Está seguro de que si don Francisco quiere guerra, desde luego que la tendrá. Viajamos a Robledillo y vemos cómo Mario ha conseguido dejar entre la espada y la pared a Leo tras haber descubierto su gran secreto.

El joven termina confesando, dejando claro que ahora ama profundamente a Julia y que se arrepiente de todo lo que ha hecho. Aun así, desvela que su jefe le está extorsionando para que continúe escribiendo ese tipo de artículos sobre la vida de Julia, pero también sobre su entorno. Mario hace una advertencia a Leo, ya que la gente no tardará en descubrir su identidad.

Además, también le da un consejo: que se sincere, cuanto antes, con Julia. Elena, por su parte, ha descubierto la intención de Dani de ahorrar dinero pero no es para una videoconsola como piensa, sino para realizarse la operación de cambio de sexo. Erik no duda en echar en cara a Cloe que continúe llamando María a Dani. Es consciente de que le cuesta aceptar su verdadera identidad. ¿Cuándo cambiará la joven de parecer? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.