‘Dos vidas’, poco a poco, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de espectadores en nuestro país. El pasado jueves 14 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 176 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Carmen y Víctor deciden marcar distancias el uno con el otro.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 177 de ‘Dos vidas’. De esta manera observamos cómo la visita sorpresa de Sebas en Robledillo ha hecho que Leo se ponga nervioso. ¡Y no es para menos! El joven teme que, de esta manera, Julia pueda llegar a enterarse de quién es en realidad.

A pesar de todo, el psicólogo ha logrado despejar las dudas que estaba teniendo la hija de Diana. Lo que no esperaba es que Mario iba a empezar a tener sospechas sobre él y, lejos de que todo quede ahí, iba a comenzar a investigarle. Parece que, por mucho que lo intente, su mayor secreto está a punto de ver la luz.

Dani, por otro lado, comienza a trabajar en el hotel rural para tratar de evitar, en la medida de lo posible, a Cloe en el taller. A pesar de los esfuerzos, el joven no ha empezado con buen pie su etapa como camarero. Erik trata de ayudarle en todo lo posible, pero parece que eso no es del todo suficiente.

Viajamos a Río Muni y vemos cómo Carmen ha descubierto algo que ni tan siquiera esperaba, y que le ha encantado. ¿En qué consiste exactamente? Su padre, don Francisco, se va a enfrentar a Ventura junto a varios empresarios. Este paso, como era de esperar, no ha gustado en absoluto a Patricia.

A pesar de todo, don Francisco parece que no está dispuesto a dejarse intimidar por nada ni por nadie. Ventura, por su parte, no ha dudado un solo segundo en preparar una espectacular fiesta en el Río Club con un objetivo muy concreto: relanzar sus negocios. Ángel es consciente de que esto podría llegar a afectar a Linda, por lo que quiere mantenerla alejada. Esa es la intención, pero le resulta imposible. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.