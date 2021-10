‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en la vida de muchísimas personas. El pasado jueves 13 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 175 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Carmen se quedó completamente en shock ante la decisión tomada por Víctor.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 176 de ‘Dos vidas’. Así pues, viajamos a Robledillo y vemos cómo Diana está completamente metida en el mundo de las aplicaciones de citas. Tanto es así que se ha estrenado de la mejor manera: un nuevo amigo ha traído muchísima alegría a su vida.

Pero no solo eso, sino que también ha traído muchísimos nervios y, sobre todo, muchísimas dudas. La madre de Julia ha comenzado una nueva etapa en la que tendrá que experimentar un gran número de emociones. Eso sí, ha tomado la decisión de conocer a esta nueva ilusión en secreto, para que nada ni nadie interceda en esta historia.

Ahora bien, ¿cuánto tardará en dar a conocer este secreto? Leo, mientras tanto, ha comenzado a mostrar varios signos de debilidad en cuanto a su relación con Julia se refiere. Hay uno que es realmente preocupante, ya que la dueña del taller de Robledillo comienza a ver cosas que no le terminan de cuadrar.

En Guinea, Carmen no puede creer que Víctor haya tomado la decisión de claudicar ante Ventura. Este acto de sumisión total hará que la amistad entre los dos jóvenes esté, sin lugar a dudas, en un punto de no retorno. Esto hace que él tome otra drástica decisión. Ángel termina descubriendo que Linda ha sucumbido a la oferta de Ventura, y lo ha hecho con condiciones abusivas. ¿Cuál será su reacción? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.