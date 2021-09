No es ningún secreto que ‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo. El pasado lunes 20 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 159 donde observamos cómo Víctor ha descubierto quién es la persona que ordenó su asesinato.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 160 de ‘Dos vidas’. Viajamos a Río Muni y vemos cómo Carmen ha aceptado las fotos comprometedoras de Ventura que Patricia tenía en sus manos. En el momento en el que se lo hace saber a Víctor, descubre que su padre ha comprado a la Guardia Colonial.

Por lo tanto, la única salida que ve la joven es visitar por sí misma a Ventura para ofrecérselas a cambio de una cuestión muy concreta: la liberación de Víctor. A pesar de los esfuerzos, parece que intentar engañar a alguien tan peligroso no está siendo una tarea demasiado fácil. ¿Conseguirá la hija de don Francisco su objetivo?

DIRECTO 🔴| Patricia da las fotos incriminatorias a Carmen. Tiene toda la pinta de que Patricia va montar una auténtica guerra con Ventura. 😰😰 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/iFEh3EsyD9 — RTVE Series (@SeriesRTVE) September 20, 2021

Linda, por su parte, parece que ha terminado de aceptar que debe regresar a la metrópoli. En ese preciso instante recibe una noticia que le deja absolutamente sin palabras. Tanto es así que podría cambiarle la vida en cuestión de minutos. Viajamos a Robledillo y vemos cómo Julia ha tomado la decisión de retomar sus clases de bicicleta con Leo.

El joven le ha hecho saber que tiene ciertos problemas para encontrar un lugar en el que vivir. Por ese mismo motivo, Julia intenta convencer a Diana para que le alquile una habitación, pero ésta no lo pondrá nada fácil. Entre otras cuestiones, le impone un extenso contrato de convivencia que, sí o sí, debe cumplir.

Erik, por su parte, no soporta más el constante abuso de Mario. Por ese mismo motivo no tarda en estallar contra él, algo que provoca un inesperado ataque en el vecino. Mario, cuando vuelven al hotel, no tarda en cubrir al muchacho puesto que se siente en deuda con él. ¿Habrá consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.