DNCE regresa tras cuatro años de parón con una nueva canción junto a Kygo. Joe Jonas ha confirmado para la revista ‘Rollng Stone’ que el grupo vuelve más fuerte que nunca.

El grupo de funk-rock creado por Joe Jonas regresa al panorama musical tras varios años de parón. Este 2022 empiezan con el estreno de ‘Dancing Feet’, un single junto a Kygo y que formará parte de su próximo álbum de estudio. De momento, se desconoce la fecha de estreno, sin embargo, si se sabe que el videoclip se grabara durante esta semana.

Joe Jonas lo ha confirmado en una entrevista para la revista ‘Rolling Stones’ publicada el 7 de febrero. Sin duda, esta es una de las grandes sorpresas de lo poco que llevamos de año. Cabe recordar que el parón del grupo se produjo cuando el estadounidense regresó a los Jonas Brothers.

Ready for more @dnce? 😈 So excited to start sharing the new stuff we’ve been working on including #DancingFeet with @KygoMusic!! Thanks for the chat @RollingStone 🕺🏻 https://t.co/AHM16OyZzf pic.twitter.com/hgRYWj0qch

— J O E J O N A S (@joejonas) February 7, 2022