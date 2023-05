El director de ‘Sálvame’ admite en directo su gran error con Raquel Bollo: «Nos equivocamos»

Raquel Bollo protagonizó uno de los altercados más impresionantes que se recuerdan en el plató de Sálvame y eso ha generado multitud de comentarios en el resto de programas de Telecinco. Faltaba el espacio de la tardes, que por fin salió a dar explicaciones de lo ocurrido.

Todo comenzó cuando la dirección invitó a Rocío Cortés para hablar de la participación de sus hermanos Alma Bollo y Manuel Cortés en Supervivientes, pero sus palabras fueron mucho más lejos. La hija de Chiquetete incendió el plató al lanzar una insinuación.

El origen de la trama de Raquel Bollo. Os lo resumo en este vídeo. Hay que tener poca vergüenza para llevar a este ser para que ponga a una mujer maltratada (con sentencia de por medio) de mala madre y dejar caer que uno de sus hijos puede que no sea de Chiquetete. ¿Femiwho? pic.twitter.com/mia9LMqB9U — Raúl Ernman (@RaulErnman) May 23, 2023

La entrevistada recordaba que solo ha tratado de tener contacto con Manuel, incluso durante los meses de pandemia, algo que llamó la atención de algunos colaboradores. Apuntó a que el primero en insinuar que Alma no era su hermana era Kiko Matamoros: «Hacedme la prueba de paternidad, que yo me la hago».

Minutos más tarde, Raquel Bollo irrumpó completamente descontrolada en las inmediaciones del plató para dejar claro que estaba cansada. «Quince años aquí dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y a mí, con tres sentencias, me seguís trayendo gente. ¡Sinvergüenzas! No me vais a dejar cerrar capítulo. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados», decía mientras Terelu Campos y Belén Esteban trataban de calmarla.

El brote de Raquel Bollo en el cierre de #yoveosálvame contra «Telecinco y su puta madre»:pic.twitter.com/GPndSl4iDd — telemagazine (@telemgzn) May 23, 2023

Horas después, desde el plató de Supervivientes, la diseñadora de moda quiso pedir disculpas por el lamentable espectáculo. «Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y, sobre todo, a Telecinco, la cadena que me ha dado muy buenos momentos y la oportunidad de tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante», dijo a Carlos Sobera.

Hubo que esperar más, hasta el inicio de la edición de Sálvame del miércoles para poder escuchar la versión del programa. Ante la baja por motivos médicos de Jorge Javier Vázquez, fue el propio David Valldeperas, uno de los directores, el que quiso dar la cara ante los espectadores.

Comenzó dejando claro que la entrevista a Rocío Cortés era «exclusivamente» para hablar de cómo está viendo a sus hermanos en el concurso, pero las cosas no salieron como ellos esperaban: «No acertamos en nuestra decisión».

Tras admitir que no midieron los riesgos que podía tener esa entrevista, quiso dejar clara su postura: «Este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género». Recordó entonces que «Raquel Bollo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado».

No dudó en recordar que la diseñadora fue «una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de Sálvame», aunque culpa al «tiempo y a las circunstancias» de que ahora su relación sea completamente distinta.

Salvame pide disculpas sobre lo sucedido y dicen siempre estarán a lado de Raquel fue víctima de malos tratos por Chiquetete#yoveosalvame pic.twitter.com/VIQIgy0LbV — ALIZON 🇮🇹🌴💖💫JIMENA 👑✨🦋❣️ (@Alizon05176275) May 24, 2023

Para zanjar cualquier tipo de rumor, debido a que Raquel acusó a Sálvame de no tratar por igual su caso que el caso de Rocío Carrasco, Valldeperas recalcó su apoyo: «En esta causa siempre estaremos a tu lado, siempre a tu lado y al de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias».