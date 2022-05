Este lunes Telecinco emite una nueva entrega de ‘Desaparecidos’. Un capítulo que se emitirá a partir de las 23:00 horas, justo después del Última Hora de ‘Supervivientes 2022’. Tras el último episodio de la nueva serie de Mediaset, que fue seguido por un millón de espectadores, llega una nueva entrega.

En el nuevo capítulo de ‘Desaparecidos’, una familia desaparece sin dejar rastro. Cuando los investigadores policiales acuden al hogar familiar, se encuentran una imagen inquietante, pues en la casa están los teléfonos móviles, la mesa puesta y en ella los platos con la comida.

Tras la primera toma de contacto con el caso, la inspectora Ledesma y Sebas centran sus pesquisas en el entorno familiar, poniendo el foco de la investigación en el único miembro de la familia que no ha desaparecido. Se trata de una adolescente, que ha revelado en varias ocasiones que le gustaría que toda su familia estuviera muerta.

Encontrar con vida a los miembros de una saga familiar desaparecida misteriosamente será la principal prioridad de los agentes del Grupo 2 💥 El lunes a las 23:00 horas nuevo capítulo de #DesaparecidosLaSerie en @telecincoes 🚨📺 https://t.co/SAyqhmILaD pic.twitter.com/PzKTxrOOin — Desaparecidos (@desaparecidostw) May 23, 2022

Por otro lado, Rodrigo y Azhar investigan el caso de una mujer que asegura haber visto en televisión a su madre, quien llevaba desaparecida más de 20 años. Además, el regreso de Luis al barrio, uno de los implicados en la desaparición de su hijo Pablo, hace siete años, lleva a Carmen Fuente, la presidenta de ‘Ayuda Desaparecidos’, a revivir la pesadilla de entonces, y a enfrentarse a los culpables.

Además, Sonia se niega a creer el testimonio que le ha dado el médico nigeriano, mientras que por otro lado, su cuñada, Maite Solsona, trata de que Mikel sea declarado oficialmente fallecido, debido a que a día de hoy no han encontrado más pistas. No obstante, no se lo pondrán tan fácil.

Un capítulo que volverá a dejar a los espectadores sin aliento. ¡No te pierdas el nuevo episodio de ‘Desaparecidos’, esta noche a las 23:00 en Telecinco!.