‘El Desafío’: ¿Quién es el ganador del cuarto programa?

Tras la victoria de la semana pasada de Mar Flores, El Desafío continúa una semana más con grandes pruebas para los famosos que se han atrevido a participar en el programa. En su cuarto programa han sido Pepe Navarro y Adrián Lastra los que se han jugado ser el ganador de la noche.

El actor fue el primero en tener que hacer su prueba, midiéndose a Mónica Cruz en El Puente, que está basada en una de las pruebas más conocidas de la serie El juego del calamar. En ella, los concursantes deben cruzar una pasarela dividida en secciones y en las que algunas se parten con el peso, por lo que deben recordar el camino de las que son fijas viendo un mapa solo unos segundos antes de comenzar.

Lastra no lo tuvo nada complicado porque Mónica no se movió del punto de salida, su miedo a las alturas -como le pasó la semana pasada a Chenoa- le impidió dar un solo paso. «No sé qué me pasa hoy. No lo he memorizado y eso es lo que me está frenando», ha dicho entre lágrimas.

«No sabéis el cabreo que tengo ahora mismo conmigo misma» antes de arrojar la toalla. «He memorizado el dos -refiriéndose al segundo paso correcto- y no me acuerdo de nada porque estoy muy nerviosa, llevo así desde que me he levantado… bueno, toda la semana», ha confesado antes de pedir perdón: «¡Lo siento, de verdad!».

Adrián solo tenía que conseguir dar un paso sin caer al suelo, pero el actor demostró una gran confianza y consiguió hacer todo el puente sin un solo fallo. Su demostración le volvía a convertir en uno de los favoritos a la victoria gracias a una de las pruebas más complicadas por su dificultad a la hora de memorizar.

La angustiosa apnea de Pepe Navarro

El mítico presentador ha vuelto a la televisión por la puerta grande, aunque hasta ahora su participación en El Desafío le estaba costando mucho y ha llegaba al cuarto programa en las últimas posiciones de la clasificación, pero la apnea lo ha cambiado todo.

Pese a lo que muchos pudieran pensar por ser el más veterano de los concursantes, Pepe ha logrado una gran marca de tres 3:13 minutos bajo el agua. Se coloca segundo de la edición en el ránking de las apneas, solo 20 segundos por detrás de Chenoa.

Esta marca le sirvió para que todos los miembros del jurado le diesen su 10 en las votaciones y se haya convertido en el ganador absoluto de El Desafío con 30 puntos, la máxima posible. El ser ganador le ortorga el poder de entregar una tarjeta solidaria de 7.500 euros a una causa que eliga.

El concursante de El Desafío ha elegido la Fundación de Isabel Gemio, dedicada a la investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, para donar el dinero. Ha calificado su labor de «a veces frustrante porque se enfrenta a 7.000 enfermedades» distintas y que solo sufren un puñado de personas en todo el mundo.

Con el resultado de esta semana, Adrián Lastra vuelve a conseguir el liderato de la clasificación general, superando a Marta Díaz. Por su parte, la victoria de Navarro le hace dejar la última posición, superando a Mónica Cruz y Mario Vaquerizo -que sigue siendo el farolillo rojo-.