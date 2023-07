Demi Lovato sorprende con la versión rock de ‘Sorry not sorry’

Demi Lovato ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. La artista estadounidense presentó el pasado viernes una nueva versión de uno de los mayores éxitos de su carrera, la canción Sorry not Sorry, en esta ocasión, llevándose el tema al rock más puro.

De esta forma, Demi Lovato continúa adentrando a sus fans en su era más rockera. En esta ocasión, la artista estadounidense ha contado con la colaboración de Slash para lanzar esta nueva versión de Sorry not Sorry, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Slash es un artista icónico del que he sido fanático durante años, es un honor absoluto tener una leyenda como él en la versión rock de Sorry Not Sorry”, expresó la artista estadounidense sobre su colaboración con la leyenda de la guitarra.

Como era de esperar, la versión rock de Sorry not Sorry de Demi Lovato ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales a nivel internacional, donde los fans de la artista estadounidense han valorado de manera muy positiva el giro que ha dado su carrera en los últimos años.

Parece que la artista está muy cómoda en su faceta más rockera. Una era que comenzó hace unos años y que desde entonces, ha querido darle la vuelta a varios de sus mayores éxitos y convertirlos en temas de sonido rock, que nada tienen que ver con su versión original.

De esta forma, la nueva versión de Sorry not Sorry aparecerá junto con muchos de los mayores éxitos de su carrera convertidos en canciones de sonido rock en su esperado próximo álbum de estudio, que se publicará bajo el título de Revamped, el próximo 15 de septiembre.