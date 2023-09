Demi Lovato se lleva sus grandes éxitos al rock en ‘Revamped’, su nuevo disco

Demi Lovato ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. La artista estadounidense presentó el pasado viernes un nuevo disco bajo el título de Revamped, en el que en esta ocasión, se lleva las canciones más emblemáticas de su carrera al rock más puro.

El nuevo disco de Demi Lovato está formado por un total de 10 canciones reinventadas. Se trata de canciones con las que la artista se ha ido forjado su carrera en la música, que ahora cobran una nueva vida, pues Demi las ha dotado de su personalidad y de su actual estilo musical.

La artista está muy cómoda en su faceta más rockera. Una era que comenzó hace unos años y que desde entonces, ha querido darle la vuelta a varios de sus mayores éxitos y convertirlos en temas de sonido rock, que nada tienen que ver con su versión original.

Heart Attack (Rock Version), Cool for the Summer (Rock Version), Sorry Not Sorry (Rock Version) o Don’t Forget (Rock Version) son algunas de las canciones que forman parte del nuevo disco de Demi Lovato, donde todas ellas cobran una nueva vida.

«Con REVAMPED, quería rendir homenaje a las canciones que más resonaron entre mis fans y jugaron un papel importante en mi carrera al darles una nueva y emocionante vida. Crear este proyecto ha sido increíblemente divertido y me permitió expresar mi pasión por la música rock de una nueva manera, y me siento mucho más cerca de mi música anterior gracias a ello!», expresa la artista sobre su nuevo disco.

Como era de esperar, el nuevo disco de Demi Lovato ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales a nivel internacional, donde los fans de la artista estadounidense han valorado de manera muy positiva el giro que ha dado su carrera en los últimos años.