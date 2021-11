Demi Lovato lleva meses dejando sin palabras a la opinión pública. Y no es para menos. Si en septiembre la cantante se hacía viral tras afirmar en un documental que había tenido un encuentro con «seres de otro planeta que la protegían de ella misma» y que cree firmemente en la vida extraterrestre, ahora ha anunciado un nuevo juguete sexual que lleva su nombre.

Así, la estrella Disney, que parece haber dejado aparcada su carrera musical, ha confirmado a través de Instagram ‘Demi Wand’, un vibrador dirigido principalmente al placer femenino. «Quería crear mi propio juguete sexual para quitar el estigma del placer, y para llevar tus relaciones sexuales a otro nivel», es la frase que ha acompañado a la fotografía en la que vemos a la cantante portar el juguete.

‘Demi Wand’ surge de la colaboración entre Demi Lovato y la conocida marca de juguetería sexual ‘Bellesa Boutique’. «Un revolucionario vibrador guardado en una discreta caja que se disimulará perfectamente con tus demás accesorios», es la descripción que ha utilizado la marca para promocionar el juguete.

«Es hora de acabar con el estigma. No hay nada más poderoso que tomar el placer en tus manos. Llevamos demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales: es hora de acabar con este estigma. Todos merecemos el placer. Todos merecemos orgasmos», afirmaba la autora de ‘Stone Cold’.

«El Demi Wand de Demi Lovato x Bellesa es un vibrador de varilla que utiliza la tecnología más avanzada en materia de sexo. El primero de su clase, este vibrador de varita se guarda y se carga en un estuche que cabe en el bolso. El producto es un verdadero trabajo de amor entre Demi Lovato y Bellesa», afirma la marca.

El vibrador mide 13,97 centímetros y tiene ocho modos de vibración. Su precio es de 79 dólares estadounidenses (unos 69 euros) y está disponible en color amarillo y beige.

Introducing the Demi Wand! 🤍 I wanted to create my own sex toy to take the stigma away from pleasure, and to take your sexual relationship to the next level. https://t.co/4r3UUEY7Ge

Available exclusively at @bellesaco pic.twitter.com/C9HUtI06nz

— Demi Lovato (@ddlovato) November 8, 2021