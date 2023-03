Demi Lovato estrena ‘Still Alive’, tema para la película ‘Scream VI’

Demi Lovato ha vuelto. La artista estadounidense tenía entre manos un proyecto sorpresa para principios de este año, que finalmente vio la luz el pasado viernes. De esta forma, presenta Still Alive, la canción original para la banda sonora de Scream VI.

Esta canción se puede escuchar al comienzo de los créditos finales de la película y se trata además del primer lanzamiento musical de Demi Lovato desde la publicación el año pasado de su disco HOLY FVCK, un disco con el que cosechó un gran éxito.

Por otro lado, la nueva película Scream VI sigue a los supervivientes del reparto de la película del año pasado, cuando dejan atrás Woodsboro y los asesinatos de Ghostface, para empezar un nuevo capítulo. Una película que llegará a los cines el próximo 10 de marzo.

Still Alive 🔪 Out Now https://t.co/Dp38jSH4mP pic.twitter.com/fse7Xmzm4E

— Demi Lovato (@ddlovato) March 3, 2023