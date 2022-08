Demi Lovato se arrepiente de haber hecho documentales sobre su vida

La artista estadounidense Demi Lovato se ha vuelto a sincerar y ha revelado que en muchas ocasiones se arrepiente de haber hecho los documentales sobre su vida. Unos documentales que a día de hoy siguen dando mucho que hablar.

Después de haber lanzado un total tres películas durante los 10 últimos años, Demi cree que habría sido mejor no lanzar ninguna. Unas películas que abordan los episodios más oscuros de su vida, como su lucha contra las adicciones, su última etapa en Disney y los abusos que sufrió cuando era una adolescente.

Hace unos días, Demi Lovato dijo durante una entrevista que está «harta» de verse a sí misma, compartiendo su vida y hablando de su “viaje a la sobriedad” en la pantalla. Una reflexión que llega, sin embargo, demasiado tarde, debido a que esos proyectos han sido muy comentados durante los últimos años.

Demi Lovato photographed by Christelle de Castro for Alternative Press Magazine pic.twitter.com/3JGmSS09hh

Estoy realmente harta de verme a mí misma y creo que la gente probablemente también lo está. Pero si no es así, entonces pueden ver mis videos musicales», señaló Demi Lovato en una reciente entrevista con Alternative Press.

En esta misma línea, la artista estadounidense expresó que: “ojalá hubiera esperado hasta que hubiera resuelto más mi mierda, porque ahora está cimentada. La sobriedad es lo que me funciona y nada más”, compartió durante su encuentro con Alternative Press.

«Mi historia no ha terminado. Así que quiero poder decir para cuando haya escrito un libro, ‘OK, esta soy yo adulta’», afirmó la artista. Unas palabras con las que quiere dejar claro que no va a publicar más proyectos tan íntimos hasta que sienta que tiene algo importante que contar al mundo.

Demi Lovato for Alternative Press

Magazine.

📸 @xxxtelle

Styled by Maleeka Moss, Makeup

by Jill Powell, Hair by Cesar Deleon Ramirez, produced by Ilona Klaver.

🧵 A threadhttps://t.co/vizEKM1O46 pic.twitter.com/6cCnBTxVx2

— altpress (@AltPress) August 29, 2022