Demi Lovato se sincera sobre sus años trabajando en Disney Channel

Demi Lovato ha desvelado las situaciones por las que tuvo que pasar siendo una de las estrellas más famosas de Disney Channel. La cantante ha soltado por su boca toda una serie de circunstancias que le hicieron madurar antes de tiempo y no estar al tanto de su salud mental.

Somos muchos los que hemos crecido junto a Demi Lovato, Miley Cyrus, los Jonas Brothers o Selena Gómez tirándonos cada día de nuestra infancia pegados al televisor viendo Disney Channel. Figuras como las suyas han cobrado un éxito bastante notorio, pero, ahora, han salido a la luz las duras situaciones por las que estas estrellas tuvieron que pasar.

El podcast de Call Her Daddy está dando mucho que hablar. Ha sido esta vez la gran protagonista de la saga de Camp Rock, Demi Lovato, la que se ha sentado a hablar sin tapujos acerca de todo lo que vivió siendo una de las estrellas de la cadena Disney Channel.

Con tan solo 16 años, la intérprete de Skyscraper tuvo un éxito indiscutible con sus papeles como protagonista de series como Sunny Entre Estrellas, del catálogo de Disney Channel.

Pero detrás de todo ese éxito que alcanzó siendo tan joven gracias a su indiscutible talento tanto como cantante como actriz, podemos ver la cara B. Demi Lovato, al igual que la mayoría de estrellas de la famosa cadena, salió perjudicada psicológicamente durante y tras alcanzar el estrellato.

Según la cantante ha desvelado en el podcast que le ha servido como altavoz al mundo, desde muy pequeña se vio aplastada por la presión que la cadena le metía. Y es que la joven se vio obligada a ser “un modelo a seguir” para su generación y a evitar todo tipo de escándalos mediáticos.

Demi Lovato sostiene que, por aquel entonces, “había una carga de trabajo extrema” y que Disney aprovechaba al máximo todos los tiempos de trabajo, sin contemplar horas de descanso.

“Todos los años, grababa una temporada de un programa de televisión, salía de gira, hacía un álbum y filmaba una película. Hice eso durante tres o cuatro años. Si tenía una pausa en mi programa, harían que el autobús de la gira se detuviera en el estudio y me llevara de gira durante una semana o volara a Londres para hacer una promoción”, ha explicado la artista.

Demi Lovato, que no ha tenido tapujos en admitir que sus problemas de salud mental, como su ya diagnosticada bipolaridad, se deben, en gran parte, a esta dura etapa de su vida, ha afirmado que “creo que es por eso que algunos de nosotros recurrimos al: ‘Si me vas a hacer trabajar como un adulto, voy a celebrarlo como un adulto’. Eso a los 16 años no era nada saludable”.

Con esto, la cantante ha querido referirse a su adicción a las drogas, las cuales ya ha conseguido reemplazar por hábitos más saludables en su vida. «Intenté fumar hierba y me di cuenta de que nada de eso funcionaba para mí. Acepto mi vida tal y como es, por lo que rara vez pienso en sustancias, lo cual es algo magnífico y que nunca pensé que me pasaría», ha sostenido.

Así ha sido como Demi Lovato nos ha dejado claro cómo vivió sus años de éxito en Disney Channel, y cómo la presión por parte de la cadena, como ella cuenta, “era tal que realmente nunca tuve tiempo de atender mi vida privada y a mi salud mental”.