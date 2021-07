David Otero y Despistaos siempre han tenido una relación muy buena ya que los hemos podido ver juntos en noviembre de 2019 cantando ‘En tus manos’ y antes también en la versión acústica de ‘Las cosas se me olvidan’. Sin duda, ambos hacen un buen tándem ya que existe muy buen rollo que luego podemos disfrutar en forma de canción.

Esta vez la colaboración la podremos disfrutar dentro del disco ‘+Otero y yo’. El disco son cuatro canciones más como un bonus en las que aparece Mäbu, Astro Fondo y La sonrisa de Julia. Y como ya hemos mencionado también nos encontramos a Despistaos en esa nueva versión de ‘Volverá’ un tema del ‘El Canto del Loco’ que compuso Despistaos.

Ya podéis escuchar la versión extendida de “Otero y Yo”!!

Entre los temas nuevos está la nueva versión de “Volverá” junto con mis queridos @despistaos, con los que toco este jueves en Madrid, en @ciudadraqueta 😎

Os dejo aquí el link a las entradas!💫https://t.co/rbFr0Hsv4e pic.twitter.com/s2DYl9xvi0 — davidotero (@davidotero) June 28, 2021

La canción ya se puede escuchar en el álbum aunque de momento se espera al lanzamiento del videoclip que todavía no ha salido. Como ha publicado Otero en su Instagram podemos ver un pequeño adelanto de lo que será. En esta publicación hemos podido comprobar que no han tenido la posibilidad de reunirse para grabar, sin embargo, el buen rollo que desprenden no entiende de distancia.

Esta colaboración es una de las que más entusiasma a ambos artistas ya que en sus redes sociales han anunciado esta colaboración con mucha emoción y agradecimiento por poder haber hecho este proyecto tan bonito juntos.

👋#Madrid, nos vemos en 2 días en @ciudadraqueta junto a nuestro querido @davidotero!! 🤟 🎫 Si aún no tienes entrada, están disponibles aquí: https://t.co/gs3CFXkavB pic.twitter.com/2EtweVNDN4 — Despistaos (@Despistaos) June 29, 2021

Además también ya sabemos que hoy jueves podremos disfrutar en Madrid de una actuación juntos tocando por primera vez el tema en directo para todos sus fans. En este caso David Otero ya se encuentra en plena preparación de la gira que comienza hoy en Madrid.

El artista siente que debe recuperar el tiempo perdido y necesita saciar esas ganas de encontrarse con su público del que tanto tiempo ha estado alejado. Después de Madrid recorrerá Donostia, Marbella, Benicàssim, Lloret de Mar o Valencia, entre otras muchas ciudades.