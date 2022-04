Dani Martín se ha vuelto a sincerar con sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales. Después de su última reflexión, en la que se sinceraba como nunca sobre diferentes aspectos de su vida, ahora el artista madrileño lo ha vuelto a hacer.

El pasado fin de semana, compartió un selfie a través de su cuenta de Instagram, que acompañó junto a un texto en el que se sinceraba sobre la presión de la industria musical, así como también sobre cómo han cambiado las cosas desde hace unos años, hasta hoy, cuando aparte de ser músico, en muchas ocasiones también te imponen dominar el marketing y las redes sociales.

«Hay que crear contenido; hay que estar atento a las redes; hay que sacar singles todo el rato que, si no, la gente se olvida. Hay que hacerse fotos nuevas, hay que hacer muchas entrevistas para promocionarse, hay que hacer muchos duetos en los discos. Hay que tener muchos seguidores, hay que hacer una campaña de marketing, hay que mostrar felicidad, hay que estar perfecto físicamente, hay que sonreír siempre, hay que estar en la onda que se lleve, hay que sonar actual. Hay que enseñar tu día a día, hay que tener una pareja y enseñarle al mundo la felicidad que compartes y, acto seguido, no volver a hablar en toda la cena porque hay que estar con el teléfono», comienza el artista.

He escrito este texto y, como es demasiado largo, os dejo el enlace https://t.co/WcKeE1Y2S8 pic.twitter.com/vERMA5m396 — Dani Martín (@_danielmartin_) April 1, 2022

Además, revela que ha hecho en este tiempo de parón, en el que ha desconectado del móvil: «He cogido 5 kilos comiendo patatas fritas y dándome el permiso de disfrutar en este rato de vacaciones: dos tallas de pantalón he subido. No he estado atento a las redes sociales, no me apetece hacerme fotos ni sacar una canción nueva.

«A veces estoy triste y me encanta pegarme una buena panzada a llorar y luego sentir que no era para tanto. Me encanta el último disco de Fito y Fitipaldis, que suena súper rockabilly. No paro de escuchar ‘Mayéutica’, de Robe. Me ha cautivado Sara Socas. Hoy voy a cenar pasta. Llevo un mes sin hacer deporte porque tengo una rotura fibrilar y no pasa nada. Tengo un poco de pereza, la verdad», continúa el texto.

En la misma publicación da detalles sobre su nuevo disco: Tengo medio disco nuevo grabado y no tiene pinta de tener duetos, suena más a Daniel y al Canto que nunca, pero creo que no suena actual. Las letras son súper personales. Me apetece salir de gira, pero no me apetece cantar más de dos días seguidos».

Además, revela que: «El psiquiatra y mi trabajo me han salvado la vida». Y que: «Creo que las redes sociales están haciendo daño a muchas personas. No me gusta ser famoso. Me gusta hacer canciones. A veces, me gusta ser famoso. Putin es mala persona», escribe el artista.