Hace tan solo unas semanas, Dani Martín regresó a ‘El Hormiguero’ y tuvo lugar un momento que es para recordar. Sabíamos que el de Madrid cantaba, pero lo que no conocíamos es su dote para imitar. Así es, nos sorprendió con su imitación a Leiva y Fernando Tejero que dejó al público atónito por su semejanza.

No sabemos si era parte del guion, pero el público no se esperaba esta acción por parte del cantante. En ese momento estaban hablando de que, en su nuevo disco de estudio, ‘No, No Vuelve’, donde hace un homenaje a toda su carrera con El Canto del Loco, canta mejor que en todos sus álbumes anteriores. El propio Martín le proponía al humorista Dani Martínez que ahora ya tendría que cambiar la forma en que le imitaba. Una cosa llevó a la otra y fue el artista quien acabó imitando a otros.

«Tienes un talento oculto hasta esta noche», fueron las palabras de Pablo Motos. «Me da una vergüenza que me muero, yo sé imitar a unos amigos que tienen mucho sentido del humor y no se van a enfadar, sé imitarles cuando estamos en privado», aseguró Dani Martín acerca de Tejero y Leiva. Ambos aparecieron de repente en el plató del programa, pero el de la voz rasgada no habría acabado su participación. La terminó recordando al presentador y actor famoso Jesús Puente, fallecido hace 21 años.

Por otro lado, y fuera de ‘El Hormiguero’, ha comenzado la gira ‘Qué Caro es el Tiempo’ donde versiona las canciones de su anterior grupo, El Canto del Loco. Ha logrado lo que nunca antes había hecho, agotar las entradas en 5 noches distintas en el WiZink Center de Madrid. Ya ha tenido lugar las dos primeras fechas y al final de uno de ellos pudo reunirse con futbolistas y amigos como: Fernando Torres, Antoine Griezmann, David Villa y Koke. Dani Martín está viviendo una de sus mejores etapas de su recorrido en solitario, pero ¿será este el fin o habrá más?