Dani Martín ha sorprendido a sus fans con un inesperado cambio de look cuando está a punto de comenzar la segunda parte de su gira, ‘Qué caro es el tiempo’, con la que se recorrerá España durante los próximos meses, con la mayoría de fechas de los conciertos bajo el cartel de ‘Sold out’.

La primera parte de la gira tuvo lugar a finales de 2021, convirtiéndose en el artista que más público reunió el año pasado. Y todo apunta a que volverá a conseguirlo con esta segunda parte del tour, antes del cual, ha querido someterse a un arriesgado cambio de look.

«Ayer volvimos, pero no volvimos a lo de siempre. En 22 años de carrera nunca había hecho un festival: anoche fue mi primera vez. Me sentí muy querido y me encantó compartir con tantos compañeros talentosos. Qué gran arranque. Gracias, @sansanfestival; gracias a todos. Soy feliz en el escenario y en la vida. Tengo más suerte que Dani Martín», escribió el artista en sus redes sociales tras su regreso a los escenarios.

Ahora, el artista ha sorprendido a todos sus seguidores de las redes sociales al compartir su última locura, con una imagen en la que muestra que ha teñido el pelo de amarillo. Un color que ya lució durante los primeros años de los 2000, cuando lideraba El canto del Loco.

De esta forma, Dani Martín ha querido hacer un nuevo viaje en el tiempo y reencontrarse con las canciones, con aquel tinte rubio que estaba de moda en los primeros años de los 2000 y que el artista lo lució orgullosamente.

Como era de esperar, la imagen de su nuevo look ha causado sensación entre sus seguidores y entre amigos del artista. «Top» escribía Nuria Roca, «Se sale», comentaba DJ Nano, «Piolín», bromeaba Fernando Tejero en la misma publicación.