Dani Martín se ha vuelto a sincerar con sus seguidores. El músico madrileño se ha abierto en canal a través de una publicación en sus redes sociales, donde ha escrito un texto en el que con tan solo leerlo, sus fans le pueden conocer un poco más. Sin filtros y por supuesto, sin ningún tipo de postureo.

«La juventud es un gran momento, pero el presente también. A veces busco esa frescura que tenía con 28, pero siento que eso es forzado ya. Prefiero sacar la verdad que tengo con 45, antes de hacerme el jovencito, que lo soy, pero me siento en otro lugar», comienza a escribir el artista.

Haciendo gala una vez más de su naturalidad, el texto sigue así: «Me encanta enseñaros como ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, que me equivoco mucho, que me encanta el vino, que me gusta boxear dos veces a la semana con Pablo, jugar al fútbol los sábados con mis Jareños, que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos».

«Que me encanta estar con María Amaro, con su hijo, con Raul, Delsi, Jorge, Jurete, mi Parti, Hussam, unidades de millar, con Caca, culo, pis…

Que me encanta, el día que me veo guapo, hacerme una foto de perfil, que es como yo me veo bien, en Instagram», confiesa.

pic.twitter.com/Z1cMjrPk0T — Dani Martín (@_danielmartin_) March 8, 2022

Asimismo, Dani Martín revela que ya está trabajando en nueva música: «Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda. Me apetece hacer lo que me salga, lo que sienta».

«Creo que para alguien que se dedica a crear lo más importante es vivir, da igual la etapa: Hay que vivir, hay que dejarse afectar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar… O no, pero a mi me sale así. Ahí están mis canciones y ahí las busco», explica sobre la enseñanza más importante de estos 45 años.

«Yo no tengo un cuerpo esculpido, jamás lo tendré. Soy torpe haciendo cosas de manitas. Me encanta fantasear, crear, vivir, soy un desastre en muchas cosas y maravilloso en otras. Me encanta comer, beber, las sobremesas, las siestas, hablar de cosas escatológicas», continúa.

Y sigue, dejando ver su amor odio con las redes sociales: «No me gustan las redes sociales creadoras de monstruos, me gusta más cuando se utilizan de manera natural y mostrando verdad. Respeto el uso que le da cada uno pero tengo mi opinión».

«Soy un niño pequeño en cosas y me enfado como tal: cuando me enfado, me voy al sofá de los enfadados como un niño de 6 años y no como, ¡cómo si a los demás les fuera a importar, jajajaja!», confiesa, dejando ver el lado ‘Peter Pan’ que nunca ha perdido.

Además, Dani Martín se sincera y revela que «Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia». A su vez, añade que: «No me gusta casi nada el dulce. Siempre me ha gustado gustar, soy seductor, a todo el mundo. Agostador…”

Por otro lado, afirma que: “El canto del loco me lo inventé yo, jajajajaja, y lo siento muy mío. Recuerdo mucho mi infancia porque parte me hizo daño, también porque otra fue preciosa”, reconocía.

“Echo de menos a mi hermana, a mis amigos de la infancia. Echo de menos sorprenderme más por las cosas, echo de menos pasar más desapercibido. No me gustan los abusones, los ladrones, los rencorosos, orgullosos, victimistas…”, cuenta dejando ver su lado más íntimo.

“Me da miedo la droga y me gustaría que la gente apreciara más aún la verdad que la inmediatez, aunque yo compuse La madre de José. Aunque me siento orgulloso. Cuantas contradicciones, ¿eh? Pues ese soy yo. Daniel”, termina el texto. Un texto lleno de verdad, donde una vez más, el madrileño ha vuelto a dejar ver a la persona que hay detrás del mito del artista.