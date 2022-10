Dani Fernández y Pole presentan ‘San Blas’, su esperada colaboración

Dani Fernández y Pole se han unido en San Blas. Se trata de una colaboración muy esperada por todos sus fans, en la que ambos artistas unen sus voces por primera vez, y que como era de esperar, no ha tardado en convertirse en todo un éxito en todas las plataformas digitales.

La canción, que vio la luz el pasado viernes 14 de octubre, se trata de un nuevo adelanto del próximo álbum de estudio de Pole, tras haberse convertido en uno de los artistas revelación de nuestro país y acumular innumerables éxitos musicales a sus espaldas.

Una canción que nace de la amistad de ambos artistas, y con la que Pole ha llevado a Dani Fernández fuera de su zona de confort, tal y como él mismo ha explicado a través de una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

«La verdad es que esta canción hacía falta ya, @danifdezmusic sabes que admiro todo tu trabajo y como eres como persona», escribió Pole en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento de San Blas. «Tuve una idea, no quería hacer un disco de un estilo en concreto, no me sentía cómodo así», expresó el artista toledano sobre su nuevo disco.

En San Blas, ambos artistas fusionan sus voces y sus estilos musicales a la perfección, dando lugar a una colaboración única que ha tenido una gran acogida por parte de todos sus fans. Un tema que estará incluido en ‘Esta vida es un jaleo’, el nuevo disco de Pole, en el que habrá colaboraciones con artistas de la talla de Pablo Alborán, Dani Martín o Estopa.

De esta forma, ‘San Blas’ es una canción donde se juntan dos de las voces de toda una nueva generación. Dos de los artistas del momento cuyo éxito cada vez es mayor y cuyas canciones han traspasado nuestras fronteras ¡No esperes más y escúchala ya!.