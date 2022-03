En su último álbum, ‘Entre las dudas y el azar’, Dani Fernández comparte sus temas muy sentimentales. Eso sí, al mismo tiempo muestra el agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado en este viaje. Un proceso por el que ha conseguido ser como número uno, situando su disco entre los discos más vendidos en nuestro país.

Parte del éxito de su último álbum, corresponde a la producción de Tato Latorre y Paco Salazar, quienes han tenido un gran papel fundamental para la producción de los temas que integra el álbum.

Tras conocer la grandiosa noticia, Dani Fernández compartía una publicación a través de su cuenta de Instagram, en la que agradecía enormemente el apoyo que está recibiendo: “Hoy es uno de esos días que me dejan sin palabras. Cuando me han dicho que “Entre las dudas y el azar” era el número 1 en ventas esta semana me he quedado bloqueado. Son tantas las dudas y los miedos antes de sacar cada trabajo… Y siempre estáis ahí, escuchando mi música, diciéndome cosas increíbles sobre mis canciones, acompañándome en los conciertos… No sé si uno se llega a acostumbrar, espero que no, porque quiero seguir sintiendo siempre esta alegría ante lo inesperado. Gracias por dar tanto cariño a mi trabajo y el de todo un equipazo que me acompaña en el camino (¡os quiero!). Me siento afortunado y agradecido de que la música nos una y nos haga sentir tantas cosas, y aunque para mí siempre será más importante la emoción que las cifras, gracias por hacerme 1. Nos vemos en las salas”.

Este nuevo álbum está compuesto por un total de once canciones que ya forman parte de su historia, al igual que ha ocurrido con diversos temas que le han acompañado en momentos de su vida como ‘Bailemos’ o ‘Te esperaré toda la vida’. Él mismo ha comentado que su nuevo trabajo está inspirado en la dicotomía que existe entre las decisiones que tomamos, y aquellas en las que únicamente interviene el destino.

Ante esta propuesta, conocida como un juego de dos caras, nos ofrece una versión melódica centrada en la producción de himnos pop-rock. Por otra parte, también nos muestra una versión más íntima del cantante. Y es que, una vez más, el artista manchego ha conseguido dejarnos sin palabras.