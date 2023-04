Daddy Yankee comparte una bonita reflexión sobre ‘Gasolina’, el mayor éxito de su carrera

A día de hoy, no hay ninguna duda de que Daddy Yankee es una de las mayores leyendas de la música urbana a nivel internacional. El artista ha hecho historia en la música, con canciones que han llegado a todos los rincones del planeta, convirtiéndose en himnos.

Daddy Yankee fue uno de los encargados en dar los primeros pasos hacia un estilo de música que en aquel momento casi no se escuchaba, y que a día de hoy predomina en el mundo: el reggaetón. Un estilo musical que el tenía dentro y que en el año 2004 quiso compartir con el mundo.

Uno de estos himnos es Gasolina. Por más tiempo que pase, se trata de una canción atemporal que no puede faltar en ninguna fiesta. Un himno que ha traspasado fronteras y que cuando suena es imposible no bailar. Y aunque ya han pasado casi 20 años desde su lanzamiento, su éxito sigue siendo indudable.

El Registro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unido, ha reconocido esta canción como el primer tema de reggaetón en haber transformado la cultura y ha cambiado la historia musical. Un honor tras el cual, Daddy Yankee ha escrito unas emotivas palabras en sus redes sociales.

«Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción ‘Gasolina’ que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la ‘Biblioteca del Congreso’ como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé», expresa el artista.

Y añade: «Y lo más bonito que fue en español. Cuando haces la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible.- DY», añade en su cuenta de Instagram.

Daddy Yankee’s massive 2004 hit “Gasolina” was so explosive that it poured over every border & ushered in a full reggaeton revolution. Some U.S. radio stations even switched formats to be part of it. «Gasolina» is the first reggaeton recording to be added to the #NatRecRegistry. pic.twitter.com/UNthlw1CQs

— Library of Congress (@librarycongress) April 12, 2023