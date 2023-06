Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, que volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, Álvaro y Breogán fueron los comensales que más llamaron la atención.

Breogán sorprendió a los espectadores de First Dates con su entrada en el restaurante, al lucir una estética atrevida. «Soy extremadamente rebelde», afirmó. «Considero muy necesario para romper estereotipos antiguos y crear nuevos basados en la libertad, en el amor y en respeto», añadió.

El comensal contó a Laura Boado que llevaba más de 10 años soltero tras divorciarse: «No tengo un prototipo de hombre, pero necesito tener una conexión especial. Eso sí, tiene que ser alto y tenerla grande», admitió antes de conocer a su cita de la noche.

Álvaro reacciona a las calabazas de Breogán en #FirstDates28J: “A mí me da miedo tu risa”https://t.co/5MKVJyUhFC — First Dates (@firstdates_tv) June 28, 2023

Álvaro fue su cita. Un joven que a su entrada en el restaurante también destacó por su vestuario: «Soy el rey de la pista y me encanta una lentejuela bien puesta», aseguró el malagueño antes de conocer a Breogán, con quien iba a cenar esa noche.

Breogán señaló nada más conocerle que no gustaba porque era alto, «lo que pasa es que es pelirrojo, como Dios ya le ha castigado suficiente, que mínimo que tener mi apoyo», comentó antes de pasar a la mesa del restaurante para conocerse mejor.

Durante la cena hablaron de sus aficiones y de la música, algo sobre lo que los dos eran muy fans. Breogán le contó a su cita que en los años 80 tenía una banda de pop de canciones y que cantaba vestido de drag. No obstante, no tuvieron demasiadas cosas en común durante la cena.

En la decisión final, Breogán no quiso tener una segunda cita con Álvaro: «No he sentido nada por él, pero me ha caído muy bien», expresó. Por su parte, él tampoco quiso quedar con el madrileño porque «me da miedo su risa», expresó antes de abandonar el restaurante.