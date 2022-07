Cristina Porta, ingresada de urgencia en el hospital: “La peor noche de mi vida”

Cristina Porta fue ingresada de urgencia el pasado fin de semana a causa de unos vómitos que hicieron que la periodista pasara una de las peores noches de su vida. Tras estar ausente y sin hablar de lo ocurrido, por fin ha contado lo que le pasó con detalles.

La periodista deportiva publicó vía stories de Instagram una foto en el hospital que, sin dar más detalles, exponía: «Ambulancia. Urgencias. Esperando resultados. De las peores noches de mi vida. Estoy con calmantes un poco mejor». La finalista de la última edición de Secret Story relató que ha sido sometida a unas pruebas médicas y tratada con calmantes para que sus dolencias cesen.

Cristina Porta, al ver la preocupación en la que sus seguidores se vieron sumidos al no contar la periodista nada más sobre lo que le ocurrió, al fin ha hablado mediante una serie de vídeos que ha subido a stories.

“Os cuento un poco lo que me pasó ayer porque hasta ahora no he podido coger el móvil… De repente ayer estaba súper bien y empecé a vomitar, yo no soy de vomitar, pero vomité durante cuatro horas como nunca. Acabé en el suelo del baño, no tenía fuerzas para moverme y sentía que me iba a desmayar de un momento a otro”, cuenta la reportera.

Cristina todavía no sabe con certeza por qué le ocurrió esto, pero asegura: “No sé exactamente qué tengo… Mi hermana, mi cuñado y mi sobrina también estuvieron con vómitos, así que barajamos la posibilidad de que sea algún virus o una intoxicación”.

Unas pocas horas antes de ser ingresada, contaba a sus seguidores el por qué de su no asistencia al Orgullo de Madrid 2022: «Cuando estoy rodeada de mucha gente, empiezo a sentir presión en el pecho, me agobio mucho y me mareo. Solo de pensar que voy a estar entre muchas personas, me pongo nerviosa”.

Lo cierto es que Cristina Porta ya está recuperándose poco a poco. La reportera ha agradecido enormemente el gesto de cariño que han tenido sus seguidores hacia ella al preocuparse por su salud, y, es con la medicación y con el apoyo de sus seguidores que la periodista ya se encuentra mejor desde lo sucedido.