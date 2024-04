El creador de ‘El Hormiguero’ desvela los problemas de salud que sufre: «Me dieron seis meses de vida»

Desde hace más de 17 años, El Hormiguero es de lo más visto de la televisión. Con una media de 2.128.000 espectadores, el programa presentado por Pablo Motos es una de las producciones más importantes de nuestro país. El programa de Antena 3 recibe a distintas celebridades de lunes a jueves y es uno de los programas más prestigiosas de España. Ahora, el creador de este proyecto ha hablado acerca de su salud, preocupando a los seguidores del programa.

Juan Herrera fue una de las figuras que, junto a Pablo Motos, Jorge Salvador y Jorge Ventosa, creó el programa que comenzó en 2006 en Cuatro y que en 2011 dio el salto a Antena 3. Aunque el creador prefirió mantenerse alejado de la vida mediática, ha contado los problemas de salud que estuvieron a punto de acabar con su vida. Y es que ha revelado que padece cáncer desde hace cinco años.

«Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida», confesaba el guionista, preocupando a los oyentes. Y es que, como mucha gente ha conseguido afrontar los momentos difíciles, Herrera ha contado que el humor ha sido una de las piezas fundamentales para poder sobrellevar esta dura etapa de su vida.

«El humor es una manera de ahorrar sufrimiento, y esto no es mío, es de Freud», contaba. «Pero me encanta esa visión económica de que el humor es una manera de evitar pena». Aunque contaba que la enfermedad sigue presente, quiso tranquilizar a la audiencia asegurando que ahora ya está controlada y se encuentra en «una fase de mantenimiento». Según él, en los primeros momentos de su enfermedad, el humor fue aún más indispensable: «En los primeros tiempos, sin el humor, habría sido francamente insoportable».

«Yo tenía la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera. Como el que tiene un don. Y me decía: ‘Pero tío, si tú eres un gilipollas, tampoco va a pasar nada si te mueres’», confesó para el programa Transmite de Cadena SER que fue ese toque de humor que tanto le ayuda lo que le impulsó a idear El Hormiguero, con el que quiso «hacer algo siempre en movimiento, generar ítems donde pudiera haber riesgo, generar elementos que hiciesen que la gente tuviese que estar atenta».

Y es que uno de los pilares fundamentales de lo que le ha ayudado a llevar su enfermedad es una de sus partes favoritas de El Hormiguero: «Yo todavía sigo siendo un niño de pueblo y pienso que eso es una manera de traerlos al mundo de la ciencia, el experimento, mezclado con los juegos… y bueno, ese revoltijo de ideas que luego Pablo y su tropa pues han conseguido armar como el bicharraco que es ahora el programa realmente».

Juan Herrera forma parte de El Hormiguero desde sus inicios

Aunque desde hace años se mantiene alejado de las cámaras y solo los más fans podrán reconocerle al poner voz a algunos vídeos, en sus comienzos aparecía en varias secciones. Las hormigas Trancas y Barrancas aparecieron por primera vez en televisión en Cuatro, cadena donde se emitía el programa los domingos tarde.

En aquel momento Raquel Martos, Flipy y Marron eran parte importante del programa y salían en antena de forma habitual. El propio Herrera también lo hacía, ya que todos formaron el equipo fundacional del espacio, aunque su relación comenzó mucho antes.

El Hormiguero llegó a la televisión después del éxito de No somos nadie, programa de radio que Pablo Motos presentó en la emisora M80. Allí ya estaban junto a él Nuria Roca, Marron, Ajenjo y Cigarro (ahora conocidos como Trancas y Barrancas, y hasta Laura Llopis, su mujer.