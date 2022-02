‘El conquistador del fin del mundo’ volvió a darle un día grande al equipo verde, mientras que los azules volvieron a sufrir de lo lindo en las pruebas grupales y de eliminación. ‘El conquis’ dijo adiós a Sandra y a Pedro en una complicada prueba final que ganó Arruti.

La noche comenzó con el juego de inmunidad, que se trataba de un clásico de ‘El conquistador del Caribe’. Consistía en que cada equipo debía ir engrilletados y completar un circuito lleno de obstáculos. Los rojos fueron los primeros en llegar, pero un error les hizo perder.

Pedro, que debía ser el líder, no se enteró bien de las reglas y provocó que no agitasen bien la bandera al completar lo prueba, por lo que su victoria no fue válida. Las verdes sí lo hicieron todo de forma correcta y volvieron a ser las triunfadores, siendo el único equipo que ha tenido bajas.

Los Corocote volvían a ser los grandes perdedores. Al llegar últimos en esta prueba debían volver al campamento muy pobre, un nuevo golpe que les dejó el ánimo más bajo todavía.

En el momento de las nominaciones, las verdes utilizaron su poder para nominar a Arruti, del equipo azul. Sandra y Koldo fueron la elegida por parte de sus compañeros azules, mientras que el equipo rojo la capitana condenó a Pedro a ir a la prueba de eliminación tras su error.

Tras los habituales reproches de Julian Iantzi y de David Seco, para poner más nerviosos a los señalados, llegó el momento de explicar la prueba. Su permanencia en ‘El conquistador del fin del mundo’ se la jugaban en un duelo en el que debían saltar al mar desde un enorme acantilado de 12 metros de altura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Conquis (@el.conquis)

Una vez en el agua, sin tiempo para reponerse de la adrenalina, los concursantes debían buscar un primer banderín que se encontraba bajo el agua. Desde ahí, comenzarían una escalada por la roca con ayuda de una cuerda y arnés para seguir recogiendo banderines.

Aunque Arruti no llegó terminar el reto, sí que fue el que más cerca estuvo de conseguirlo, lo que le hizo seguir una semana más en ‘El conquistador del fin del mundo’. Pedro y Sandra, por su parte, no llegaron ni a salir a escalar un solo metro, lo que les costó la expulsión a los dos.