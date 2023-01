Primera bronca en ‘El Conquistador del Caribe 2023’: «Igual te cierro la boca yo a ti»

El Conquistador del Caribe 2023 ha vuelto tan espectacular como siempre al prime time de ETB. Julian Iantzi vivió su primera bronca en las playas minutos antes de vivir la primera expulsión de la edición de este Conquistador del fin del mundo.

El programa comenzaba con una de sus pruebas clásicas como es el salto de 19 metros desde un peligroso acantilado. Esta prueba, mucho más peligrosa que el mítico salto desde el helicóptero del reality de Telecinco, ofreció los primeros encontronazos y momentos de tensión de la noche.

Oxkar se bloquea y al no saltar hace perder a su equipo. «Dije que saltaría… cerrar bocas y me la han cerrado a mí» ¿Qué te ha parecido la decisión de Oxkar?#conquis1ETB pic.twitter.com/JVZNMdWJFz — El Conquistador (@el_conquis) January 16, 2023

El equipo Yocahu, el de color rojo, ganó con bastante ventaja sobre el resto, pero los grandes protagonistas fueron los azules. Oxkar, un camionero de 44 años, no tuvo valor suficiente para lanzarse al vacío para caer al agua:¨Me he bloqueado».

Lejos de intentar animarle y consolarse, el concursante solo recibió críticas por parte del presentador, todo un clásico de El Conquistador del Caribe 2023. «¡Que fácil se ve desde casa todo, eh! Y luego a las primeras de cambio…», decía antes de avisar a todo el equipo de que se iban a arrepentir de ese mal arranque.

Al final de la prueba Julian Iantzi no perdió la oportunidad de meter más prensión y volvía a insistir al concursante: «Era un saltito, un saltito. Hablas muy bien, pero cuando hay que actuar no actúas». Lejos de arrugarse, el donostiarra se vino arriba y le retó: «Si me queda tiempo, ya verás. Igual te cierro la boca yo a ti».

Primera riña de la edición entre Julian y Oxkar (Corocote). ¿Tendrá razón Oxkar y le callará la boca a Julian? 🤔 #conquis1ETB pic.twitter.com/jAARTLxFQ2 — El Conquistador (@el_conquis) January 16, 2023

¿Quién fue el primer expusado del Conquistador del fin del mundo?

Este mal comienzo condenó al equipo azul a la prueba de eliminación, que se tuvo que ver las caras con el verde. Elegidos por sus propios compañeros, Urko e Itxaso se la tuvieron que jugar en un complicado reto para evitar decir adiós a las primeras de cambio.

Itxaso llora desconsoladamente al perder el duelo y convertirse en la primera expulsada de esta edición 😥 #conquis1ETB pic.twitter.com/VihMUm6zj0 — El Conquistador (@el_conquis) January 17, 2023

El programa preparó una cuerda de la que debían tirar para mantener en el aire una canasta. En caso de caer sería la eliminación, siendo la participante del equipo verde la perdedora, una noticia que le provocó un ataque de ansiedad: «No me lo puedo creer».