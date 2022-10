El 23 de septiembre, hace ya casi un mes, comenzaba la cuarta edición de La Voz emitida en Antena 3. Ahora a 21 de octubre, los equipos de Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco cada vez tienen menos huecos lo que quiere decir que las Audiciones a Ciegas están llegando a su fin.

Hasta ahora por el programa han pasado talents de todo tipo y ha ocurrido casi todo lo imaginable. Como siempre los coach de La Voz han compartido divertidos momentos juntos y han contado anécdotas, se han bloqueado mutuamente y han luchado por convencer a los aspirantes por unirse a ellos. También ha habido muchos nervios y elecciones poco acertadas de canciones a la hora de presentarse. Pero, como siempre, las emociones y los momentos mágicos son los que más caracterizan al talent show.

🎤 Los equipos de nuestros coaches van cada vez más justos. 💪🏼 Eso quiere decir que la lucha continúa cada vez más fuerte. 😜 ⏰ Nos vemos esta noche a las 22:00 horas en @antena3com. https://t.co/u8QmjCsPiL pic.twitter.com/804icOyIHq — La Voz (@LaVozAntena3) October 21, 2022

Además, ya han dado la única segunda oportunidad de volver a presentarse que permite el programa y que se llevó el venezolano Gabriel Herrera. Finalmente, este se presentó el pasado viernes 14 de octubre con la suerte de que varios coach se giraran y, como no podía ser de otra manera, se fue con Laura Pausini.

Debido a que La Voz ya se encuentra en la recta final de esta primera fase, los equipos cada vez se encuentran más llenos. Los aspirantes tendrán aún más difícil que uno de los coach se gire porque cada vez son más cuidadosos escogiendo voces. Sin embargo, el programa todavía se guarda sorpresas. Algo que ocurre muy pocas veces está a punto de suceder en el programa. “Mi voz no se corresponde con mi físico”, se escucha afirmar a un chico en uno de los adelantos, pero sin ver su imagen. ¿Será esta una verdadera audición a ciegas en la que no veremos al aspirante hasta que no termine de cantar?

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, Antena 3 emitirá el penúltimo episodio de Audiciones de La Voz. Como ya se ha adelantado, algo muy especial ocurrirá en esta entrega así que… ¡No te lo puedes perder!