Un comensal de ‘First Dates’ vive un momento “tierra trágame”: “Cuando se ha puesto en pompa…”

Como cada noche, Cuatro emitió un episodio de First Dates. Además, ya se ha anunciado que la nueva temporada dará comienzo el próximo lunes 4 de septiembre. Por el momento, el programa ha decidido recordar esta anecdótica cita entre dos comensales en la que los nervios fueron protagonistas.

La primera en llegar al restaurante ha sido Svetlana, una despampanante rusa de 39 años. Sabe que su mirada y su físico en ocasiones intimidan a los hombres y le hace difícil que estén con ella. Vino de vacaciones a Barcelona hace años, se enamoró y ya jamás quiso regresar a Rusia. Marc, su cita de 36 años, ha acudido con la intención de sorprenderse y sus expectativas han sido más que superadas. Tanto es así que hasta ha tenido un flechazo: “Es explosiva, muy sexy, es fuego y lo transmite en labios y ojos”.

Ya tenemos fecha para la nueva temporada de #FirstDates, a partir del lunes a las 21:45h, en Cuatro https://t.co/vJxfoy85I6 — First Dates (@firstdates_tv) August 29, 2023

Ya en la mesa, la soltera le ha comentado que trabajaba en el aeropuerto y él no ha dudado en afirmarle que iría a verla, que tenía que pasar por allí. Los ojos de la mujer le han atrapado y así se lo ha comunicado diciéndole que eran muy bonitos. Además, le ha confesado que le ponía nervioso. “No es fácil estar conmigo”, admitía la rusa frente a las cámaras de First Dates. No ha querido desvelar si de verdad era pelirroja o no, pero ha confesado que a pesar de su nacionalidad no le gustan ni el frio ni la nieve. Entre sus habilidades se encuentra la de bailar twerking.

Les han invitado a terminar su cita en el fotomatón y allí se han puesto a jugar. Tenían que explotar globos que contenían retos y a Svetlana le daba miedo hacerlo. Es por eso que se ha puesto de espaldas a Marc cuando le ha tocado el turno de explotarlo. Él se ha quedado sin palabras al verla así: “Cuando se ha puesto en pompa, ‘¡Tierra, trágame!”. A pesar de los nervios, finalmente han podido explotar el globo y ha tratado de hacerlo suavemente para no asustar a su cita. Sin embargo, ella le ha sorprendido asegurando que la próxima vez podía hacerlo más fuerte. El reto era un beso en el cuello y ahí la soltera sí ha sentido que su acompañante era un poco fiera.

La decisión final estaba clara. A pesar de los nervios de Marc, los dos han querido tener una segunda cita fuera del programa ya que se han gustado y han sentido conexión.