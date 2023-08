‘First Dates’: una soltera sorprende a su cita con un inesperado requisito

Los solteros de First Dates la mayoría de veces no se conforman con cualquier cosa, son solteros exigentes. Este ha sido el caso de una de las comensales que ha exigido una larga lista de requisitos a su cita para que pudiera gustarle.

La soltera en cuestión ha sido Eileen, que aseguraba nada más aparecer por el restaurante que ella es “muy guerrera, muy echada para delante en todo”. Busca un hombre que le haga “vibrar desde el minuto cero”, pero también debe cumplir otra importante exigencia: “que no la tenga pequeña”. Carlos Sobera se quedó bastante perplejo ante este comentario y le pidió una cifra concreta de lo que quería. “A partir de 20 centímetros”, contestó ella sin rodeos. “Si no te importa Matías, yo me tengo que ir al psicólogo, vuelvo dentro de un rato”, bromeaba el presentador al escuchar la petición de la mujer.

“Tengo que ser tajante, no puedo ‘decir venga, como es cariñoso, como es inteligente y es educado, me conformo con que la tenga así (señalando unos 8 centímetros con las manos), no’. Yo quiero disfrutar lo que me queda de años y a mí me gusta que la tenga grande”, aseguraba a las cámaras de First Dates la quiromasajista de profesión. A continuación, llegó David, su cita, y ella reveló otro requisito que se le había olvidado mencionar antes. “No me gusta que tengan pelo en ningún sitio, pero en la cabeza sí”, comentó al ver que el hombre de 46 años no tenía cabello.

Además, durante la cena tuvo tiempo de fichar a su acompañante con su famoso ojo clínico. “La tiene pequeña”, afirmó contundentemente. Por otro lado, al madrileño tampoco le había gustado Eileen a primera vista y cuando fue conociéndola fue confirmando aún más su opinión. “Hubiera preferido una mujer más baja, más delgada, más deportista, un poquito más joven y un poquito más sin hijos”, confesó a las cámaras.

Estaba claro que como pareja no iban a buen puerto porque no se habían gustado de ninguna de las maneras, cosa que terminaron por asegurar cuando hablaron sobre sexo y relaciones. La soltera contó que alguna vez había fantaseado con estar con alguien de su mismo sexo y David comentó que lo había hecho cuando tenía 20 años y había comprobado que efectivamente era heterosexual. Sin embargo, esta historia no convenció del todo a la quiromasajista. “A mí, de entrada, me parece gay, para mí que le molan más los chicos que las chicas”, comentó sin ningún tipo de pudor.

De hecho, también se lo hizo saber a David. “¿Te he parecido poco hombre? ¿Poco varonil?”, ha querido saber el comensal. Eso sí, en clave de humor. En la decisión final, Eileen ha dicho que quedaría con el madrileño como amigo porque tenía conversación, pero que no había sentido atracción de otro tipo. Casi sin dejarle hablar, contestó por él que seguramente tampoco tendría una segunda cita con ella. Tras esto el soltero la ha tachado de “manipuladora”, pero le ha dado la razón y ha afirmado que él necesitaba alguien que sintiera también atracción por él desde el minuto cero.

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘 ¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace… ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰 👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022