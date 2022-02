Llevaban mucho tiempo alimentando los rumores sobre una posible colaboración musical, así que todo hacía presagiar que 2022 sería el año donde Coldplay y Selena Gomez unieran sus voces en el estudio para sorprender al mundo con su proyecto, y por fin, esa colaboración se hizo realidad.

‘Let Somebody Go’ ha sido el título escogido para una balada que ya suma más de 60 millones de reproducciones en plataformas como Spotify, pero que ha copado la conversación social gracias al sorprendente videoclip que han publicado junto a ella.

Este tema, ‘Let somebody go’ es una de las 12 canciones del disco que ha sido producido por Max Martin. Con el título de ‘Music Of The Spheres’ el noveno álbum de estudio de la banda británica, lanzado el 15 de octubre de 2021.

A través del videoclip, Chris Martin y Selena Gomez huyen del caos del que se apodera la tierra a través de unas melancólicas imágenes en blanco y negro. Un video que no ha pasado desapercibido para unos oyentes que aplaudieron su final: un emotivo abrazo que cierra una historia donde, frente a la devastación de su alrededor, se sostienen el uno al otro.

Este fin del mundo ficticio fue dirigido por Dave Mayers, profesional que ha trabajado ya con artistas como Ed Sheeran, Harry Styles o Ariana Grande. Un apocalipsis donde figuran mensajes como «todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte», En esta línea, el batería de Coldplay confesó que buscan «la perspectiva en la que todos somos extraterrestres»: «Desde otro planeta, todos lo seríamos».

Aunque la canción parece haber convencido a su público por lo mucho que incide en el dolor que supone dejar ir a alguien, son muchos los que resaltan la gran labor de producción y montaje que hay entorno a un videoclip que ya ha superado los dos millones y medio de reproducciones en menos de 12 horas.