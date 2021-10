La colaboración de Selena Gomez y Coldplay ya es una realidad. Así lo ha confirmado el grupo británico a través de sus redes sociales, donde han anunciado que esta canción formará parte de su nuevo álbum de estudio ‘Music of the spheres’.

Un álbum que verá la luz el próximo viernes 15 de octubre, en el que los fans del grupo se encontrarán dos colaboraciones (que de momento se sepa). La primera de ellas, ya ha visto la luz y ha tenido un éxito arrollador: ‘My Universe’, junto a Coldplay.

La segunda, será junto a Selena Gomez, y de momento ya se conoce el título ‘Let Somebody Go’, así como la portada de la misma y un pequeño fragmento en el que se puede escuchar a la artista texana, que delata que se tratará de una balada.

De esta forma, ya se conoce que ‘Music of the spheres’ tendrá dos colaboraciones. Y no se trata de dos colaboraciones cualquiera, sino una de ellas junto a uno de los grupos más exitosos del momento en todo el mundo, BTS, y otra junto a Selena Gomez, una de las cantantes más reconocidas a nivel internacional.

Por otro lado, ‘Music of the spheres’, se presentará en un espectáculo en el Shepherd’s Bush Empire de Londres. Un evento que se celebrará el próximo 12 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial del álbum, y que se realizará frente a todas aquellas personas que reservaron el disco en la tienda oficial de Coldplay, en Reino Unido. Un espectáculo que seguro que está cargado de sorpresas.