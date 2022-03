Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, falleció en la madrugada del sábado a los 51 años por causas aún no esclarecidas. Con el corazón en un puño por la inesperada noticia, fueron muchos los rostros de la música que quisieron homenajear al artista, entre ellos el grupo Coldplay.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, escribió el grupo en sus redes sociales confirmando la triste noticia.

Los integrantes de Coldplay se encontraban en el escenario de su concierto en Monterrey cuando se enteraron del fallecimiento del músico, que además de ser su compañero, mantenían con él una estrecha amistad. Por ello, Chris Martín, líder de la banda, no dudó en paralizar el concierto para dedicarle unas palabras.

Chris Martin dedicating Everglow to Taylor Hawkins and the Foo Fighters 🕊 – March 25 | via @gabasonica_ pic.twitter.com/5pzl3uHakm

