A falta de un mes para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ‘Music of the Spheres’, que verá la luz el próximo 15 de octubre, Coldplay tiene otra gran noticia para sus fans. Y es que tan solo una semana después, el día 22 de octubre, realizarán un concierto muy especial.

Coldplay inaugurará el ‘Climate Pledge Arena’, el recinto de conciertos de Seattle (Estados Unidos), que se caracteriza por haber creado la primera arena de carbono cero, certificada por International Living Future Institute. De esta forma, su funcionamiento cumple con el objetivo de no consumir combustibles fósiles.

Gracias a los paneles solares con los que cuenta, unidos a energía renovable complementaria, se consigue obtener un 100% de energía renovable: «Reducir todas las actividades de emisión de carbono y compensar todas aquellas que no podemos, como el transporte, mediante la compra de compensaciones de carbono».

We’re honoured to be the first act to perform at @ClimateArena – Seattle’s new zero carbon venue – on Friday, October 22. The show will also air as a free global livestream. Verified Fan registration is open now – sign up for presale ticket access https://t.co/fIDncY3N58 pic.twitter.com/8Qpx7atU95

— Coldplay (@coldplay) September 8, 2021