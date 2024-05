Claudia Martínez se sincera sobre la secuela que sufre tras su paso por ‘Supervivientes 2024’

La vuelta de Supervivientes después de pasar en Honduras una larga temporada suele tener consecuencias para los concursantes, siendo las más comunes los problemas de estómago y problemas para dormir en un colchón. El caso de Claudia Martínez es más grave, ya que ha tenido que recurrir a ayuda medica para solucionarlo.

Mientras sigue luchando contra la infección por Helicobacter pylori que le produjo su paso por el concurso, para la que comenzó a tratarse ya en la isla, la catalana sigue arrastrando problemas. «He pasado unas noches horribles desde el día que me hicieron la prueba de embarazo, tenía muchas ganas de vomitar, un dolor horrible en la boca del estómago y había días que deliraba», contaba hace unas semana sobre sus problemas estomacales.

Mientras la medicación ya ha conseguido que vuelva a comer con normalidad, los problemas están en las secuelas psicológicas que le ha dejado el concurso. Para ello ha tenido que recurrir a la ayuda de un especialista al que está acudiendo en los últimos días.

«Hoy hace tres semanas que volví, aunque parezcan tres años, y aún me siento un poco fuera de lugar a veces», ha contado a sus seguidores de las redes sociales. «He vuelto muy sensible (más de lo normal) y me afecta todo por mil. Estamos trabajándolo», ha reconocido en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, su novio Mario ha sido su mejor apoyo en su regreso a España y a la vida real, siendo el que mejor la puede entender después de haber vivido la aventura con él. Para poder recuperar su ritmo, han decidido darse un viaje con todos los lujos a Venecia, donde han disfrutado de la comida y las vistas.

Tras disfruta de helados, pasta y pizza, es el momento de volver a su trabajo como colaboradora en diferentes programas como Los vecinos de la casa de al lado, de Mitele, y en las galas de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudiiamg (@claudia.martinez)

El paso de Claudia Martínez por el programa

La influencer estuvo un mes y medio en Honduras y siempre estuvo muy unida a Mario, su pareja, algo que le perjudicó en su participación. Pese a todo, actualmente están muy unidos y han conseguido superar el bache que pasaron tras descubrir que Mario no quiso optar a la repesca tras ser eliminado, dejando sola a su pareja sin opción de volver a encontrarse.

En sus primeros días en España también ha desvelado a sus seguidores algunos trucos que utilizaban en la isla. «Sabíamos la hora por el sol. Sabíamos la hora a la que nos recogían, así que calculábamos unas siete u ocho horas, según el sol», un truco que les hacía saber aproximadamente qué hora era.

«Cuando hay muchos cangrejos, es porque viene una tormenta», de esa manera consiguen los habitantes de la isla saber si tienen que prepararse para un temporal duro. Por último, para comer, durante diez días que no tuvieron fuego, se las tuvieron que ingeniar para conseguir que el arroz se ablandase, por lo que lo mantenían durante todo el día en una olla llena de agua, aunque no conseguían su objetivo. «Estaba duro como la pared», aseguraba.