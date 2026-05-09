La ciencia lo confirma: esta es la canción más triste de la historia (y seguro que la has escuchado)

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de su historia, una infinidad de canciones que han marcado a los oyentes de una manera o de otra. Numerosos proyectos que siempre logran transmitir algún tipo de emoción al público. Pero, si hablamos de sentimientos como la melancolía o la tristeza, hay canciones que han logrado transmitir más esa emoción que otras. De hecho, según se ha podido saber, el doctor Harry Witchel realizó una clasificación de la canción más triste según su «coeficiente de activación musical». Un proyecto que fue abordado en el 2006 y cuyos resultados no dejaron indiferente a nadie.

Según se ha podido saber, los resultados se obtienen por la frecuencia cardíaca. Pero, lejos de quedar aquí, también se tuvo en cuenta la temperatura de la piel y la respiración del oyente. Fue así como se pudieron puntuar las canciones y realizar una lista. De esta manera, aunque hay muchas propuestas, en los primeros puestos quedaron sencillos como Angels, de Robbie Williams, y Sorry Seems to Be the Hardest Word, de Elton John. Pero, ¿cuál es la canción más triste de la historia según este análisis? Pues, el resultado ha sido claro.

La canción más triste de la historia fue lanzada a finales de los años 90, concretamente en 1997. De esta manera, el público tuvo la oportunidad de escuchar The Drugs don’t work, de los británicos The Verve. Una canción con la que la agrupación cosechó todo tipo de éxitos y que se encuentra incluida en el disco Urban Hymns. Asimismo, los versos del single abordan la tristeza que siente el corazón ante una ruptura.

¿De qué trata ‘The Drugs don’t work’?

Como comentábamos en líneas anteriores, el sencillo vio la luz en 1997. Tal y como se informa, fue escrita por el vocalista de la banda, Richard Ashcroft. Una canción que marcó un antes y un después en la agrupación, pues poco tardó en posicionarse como el single número 1 de los charts musicales. Además, se coronó como el tema más exitoso de la banda.

A pesar de que han pasado casi 30 años desde su lanzamiento, el significado de sus letras sigue siendo un misterio. Se sabe que el artista quiso abordar una ruptura, pero se desconoce de qué. Pues, muchas personas indican que hablaría de la muerte de su padre o la relación con su mujer. Asimismo, se sabe que el tema ocupó el puesto 60 de la lista 100 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Q.