Chimo Bayo se ha encontrado con la barrera de la edad en su debut como concursante de ‘Secret Story’. Tras ser nominado en la primera semana de reality, el cantante ha encontrado en su hija a su mejor defensora en redes sociales. Así es Tanya Bayo, su desconocida hija.

Los fans de ‘La ruta del bakalo’ tienen a Chimo como una auténtica leyenda viva de aquella época dorada de la música electrónica y de las discotecas, pero poco le conocerán como padre. Bajo la imagen de dj y showman también hay un hombre familiar alejado de los escenarios.

Nadie puede dudar que la hija del creador de ‘Extasy Extano’, ‘Bombas’ o ‘Así me gusta a Mi’, lleva la música en su vida, por lo que esta joven valenciana está siguiendo los pasos de su progenitor. Al igual que él, se ha convertido en toda una estrella de las cabinas y los escenarios.

Como desde bien joven sabía que sería su camino, la hija del rey de la ruta decidió estudiar solfeo y acudir al conservatorio para formarse instrumentos como el piano y el violín. Su conocimiento le ha servido para adentrarse como dj e incluso como cantante.

La pequeña Tanya comenzó desde muy pequeña teniendo contacto con las cabinas, gracias a su padre, como es lógico. Una vez que descubrió ese mundo se enganchó rápido a él, por lo que no tardó en comprarse su primer equipo para poder pinchar.

Fue su padre el que la enseñó la técnica para pinchar, algo que unido a su formación musical le ha servido para comenzar una prometedora carrera. Aunque los tiempos han cambiado y ella está comenzando a tener un nombre en el mundo de la música urbana, lejos de la electrónica, en la que su padre llegó a ser el mayor exponente.

Además de como dj, donde ya ha actuado en grandes festivales como Medusa Beach Festival, también ha publicado sus primeros temas como cantante. ‘My Dressing Grown Pink’ fue su debut en 2017, pero le han seguidos canciones como ‘Look at me’ y ‘Phills 4 no cry’