Chiara Ferragni ha mostrado todo su apoyo a su marido por la enfermedad que padece. Fedez ha reaparecido tras varios días de ausencia para contar que debe someterse a un tratamiento.

Fedez es uno de los músicos más conocidos de Italia y junto a la influencer, ambos forman un matrimonio muy completo. A día de hoy, ella es la bloguera que tiene más seguidores, sumando más de 26 millones. El italiano ha estado algunos días sin pasar por redes sociales y ahora ha decidido contar su contratiempo de salud.

«Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron en un buen momento. Tengo un camino importante por delante que tendré que tomar», dice el artista respecto al tratamiento médico al que debe someterse. «No quiero contarlo de momento, pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí», admite sin querer nombrar a la enfermedad.

Fedez sei un cuoricino, siamo con te 💖🤞🏼💖 #staystrongfedez pic.twitter.com/qZehVUfaqH — Coito Ergo Sum (@nomedatwitstar) March 17, 2022

«He leído historias de otras personas con mucha fortaleza y me emociona pensar que puede que haya alguien que no tenga la suerte de tener tanto afecto como yo. Con esto me he dado cuenta de la importancia que tiene poder sacarle una sonrisa a alguien que quizá esté pasando un momento difícil desde la otra parte», concluye el músico muy emocionado. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo para el compositor.

Por su parte, la italiana se ha convertido en el apoyo indispensable de Fedez. La influencer también ha querido compartir una publicación y ha querido decir que su marido no está solo en esta lucha. «Fedez necesita un extra de apoyo estos días. Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto. Siempre rodeado del amor de tu familia, amigos y gente que te quiere mucho», ha expresado Chiara Ferragni.